Środa 27 maja 2026 Nvidia rezygnuje z Control Panelu

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 05:30 Nvidia oficjalnie ogłosiła zakończenie wsparcia technicznego dla swojego Control Panelu, czyli popularnego, choć niezbyt lubianego narzędzia do zmiany ustawień kart graficznych takich jak zarządzanie rozdzielczością, częstotliwością odświeżania, konfiguracją wielu monitorów i ustawieniami 3D. Oprogramowanie to towarzyszyło kartom graficznym GeForce od ponad dwóch dekad i choć cały czas było wzbogacane o nowe funkcje, to jego GUI zmienił się w tym czasie nieznacznie. Informacja o wygaszeniu wsparcia pojawiła się w blogu poświęconym najnowszemu sterownikowi GeForce dla gry 007 First Light.



Dowiadujemy się z niego, że sterowniki Game Ready i Studio nie będą już wspierać Control Panelu. Ten będzie co prawda nadal działać, ale Nvidia nie będzie już dodawać nowych funkcji ani poprawek. Nie zainstaluje się też w przypadku nowej instalacji sterowników, choć nadal będzie można go pobrać oddzielnie. Co ciekawe panel będzie nadal dostępny dla kart NVIDIA RTX PRO.



W pozostałych przypadkach firma rekomenduje przejście na NVIDIA App, która oferuje wszystkie dotychczasowe możliwości Control Panel w nowoczesnym interfejsie.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



