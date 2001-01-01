|
TwojePC.pl © 2001 - 2026
|
|
|
|Środa 27 maja 2026
|
|
|
|
|
Nvidia rezygnuje z Control Panelu
Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 05:30
|
|Nvidia oficjalnie ogłosiła zakończenie wsparcia technicznego dla swojego Control Panelu, czyli popularnego, choć niezbyt lubianego narzędzia do zmiany ustawień kart graficznych takich jak zarządzanie rozdzielczością, częstotliwością odświeżania, konfiguracją wielu monitorów i ustawieniami 3D. Oprogramowanie to towarzyszyło kartom graficznym GeForce od ponad dwóch dekad i choć cały czas było wzbogacane o nowe funkcje, to jego GUI zmienił się w tym czasie nieznacznie. Informacja o wygaszeniu wsparcia pojawiła się w blogu poświęconym najnowszemu sterownikowi GeForce dla gry 007 First Light.
Dowiadujemy się z niego, że sterowniki Game Ready i Studio nie będą już wspierać Control Panelu. Ten będzie co prawda nadal działać, ale Nvidia nie będzie już dodawać nowych funkcji ani poprawek. Nie zainstaluje się też w przypadku nowej instalacji sterowników, choć nadal będzie można go pobrać oddzielnie. Co ciekawe panel będzie nadal dostępny dla kart NVIDIA RTX PRO.
W pozostałych przypadkach firma rekomenduje przejście na NVIDIA App, która oferuje wszystkie dotychczasowe możliwości Control Panel w nowoczesnym interfejsie.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|D O D A J K O M E N T A R Z
|
|
|
|
Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.
|
|
|
|
|