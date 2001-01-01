Środa 27 maja 2026 We wstępnych testach Nvidia Vera pokonała najnowsze Xeony i EPYCi w zadaniach związanych z AI

Autor: Wedelek | źródło: Phoronix | 05:51 Phoronix pochwalił się wynikami z wstępnych testów próbki inżynieryjnej układu NVIDIA Vera. Jest on zbudowany z 88 autorskich rdzeni Armv9.2 „Olympus" (176 wątków), obsługuje natywne operacje FP8 bezpośrednio na rdzeniach CPU oraz implementuje instrukcje SVE2 6x128-bit, co pozwala na wykonywanie części obciążeń AI bez angażowania zewnętrznych akceleratorów. Platforma oferuje przy tym imponującą przepustowość pamięci na poziomie 1,2 TB/s, obsłuje do 1,5 TB pamięci LPDDR5X w standardzie SOCAMM2 oraz drugą generację Scalable Coherency Fabric z przepustowością bisection na poziomie 3,4 TB/s.



W przeciwieństwie do podejścia chipletowego stosowanego przez Intela i AMD, NVIDIA zdecydowała się na monolityczną strukturę, która podnosi koszty produkcji, ale też minimalizuje opóźnienia i problemy ze skalowaniem połączeń między chipami.



W testach, w których Phoronix porównywał Verę z Intel Xeon „Granite Rapids" 6980P (konfiguracje jedno- i dwuprocesorowe) oraz AMD EPYC „Turin" (modele 9755, 9575F i 9475F), Vera osiągnęła średnio wynik lepszy o około 11% lepszy niż najmocniejsza testowana konfiguracja EPYC i aż 55,3% lepszy od najlepszego jednoprocesorowego zestawu Xeon. Przy tym niektóre systemy dwuprocesorowe nie skalowały się wystarczająco efektywnie, by konsekwentnie pokonać jednopakietową Verę.



W testowanej wersji TDP procesora wynosiło 450 W, a pamięć RAM o pojemności 768 GB pamięci „zjadła” kolejne 50 W energii, co jest dobrą wartością. Ostatecznie pewnie wszystko rozbije się o cenę i dostępność.





