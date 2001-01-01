Środa 27 maja 2026 AMD pokazało nowe układy dla IoT

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:54 AMD zapowiedziało trzy nowe rozwiązania z rodziny Versal Prime Series Gen 2 przeznaczone dla systemów IoT i przemysłu. Modele 2VM3454, 2VM3254 oraz 2VM3104 uzupełnią ofertę producenta, w której możemy już znaleźć płytki 2VM3858 i 2VM3558. AMD Versal Prime Series to rodzina tzw. adaptacyjnych układów SoC (System-on-Chip) łączących programowalną logikę FPGA z rdzeniami ARM, ale bez dedykowanego NPU, który jest dostępny jedynie w serii Edge. Zapowiedziane SoC wyposażone są w 4 rdzenie Arm Cortex-A78AE, 6 rdzeni Cortex-R52 i IGP Arm Mali-G78AE.



Na tle starszej serii nowe model wyróżniają się nie tylko pod względem większej wydajności. Ich kluczową przewagą jest też bardzo mały rozmiar samej płytki do której przymocowano jądro krzemowe - 23 mm × 23 mm, czyli o 27% mniej niż w dotychczasowych modelach. A akurat rozmiar w tego typu rozwiązaniach ma znaczenie.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



