Poniedziałek 1 czerwca 2026 Intel pokazał swoje własne układy dla handheldów

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 19:31 Podczas tegorocznych targów Computex 2026 Intel zaprezentował wraz z partnerami nowe procesory z serii Arc G3. Zostały one osadzone w trzech handheldach: OneXPlayer 3, MSI Claw 8 EX AI+ oraz Acer Predator Atlas 8. Nowe chipy bazują na architekturze Panther Lake i wykorzystują dwa typy rdzeni CPU: „Coyote Cove" oraz „Darkmont” a także układy GPU z rodziny „Celestial” zapewniające wsparcie dla technologii XeSS, XeLL i XeFG. Podobnie jak u AMD Chipzilla od razu przygotowała kilka wersji swoich układów.



Topowy model Arc G3 Extreme zaoferuje konfigurację CPU 2-8-4, a więc połączenie dwóch rdzeni wydajnościowych P, 8 rdzeni efektywnych E i 4 rdzeni niskonapięciowych LPE. Całość uzupełnia układ graficzny oparty na architekturze Xe3 z 12 rdzeniami. Procesor ten zagości we wszystkich z wymienionych kieszonsolek.



Poniżej możecie zobaczyć jak się one prezentują.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



