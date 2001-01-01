TwojePC.pl © 2001 - 2026
Poniedziałek 1 czerwca 2026
Intel pokazał swoje własne układy dla handheldów
Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 19:31
|Podczas tegorocznych targów Computex 2026 Intel zaprezentował wraz z partnerami nowe procesory z serii Arc G3. Zostały one osadzone w trzech handheldach: OneXPlayer 3, MSI Claw 8 EX AI+ oraz Acer Predator Atlas 8. Nowe chipy bazują na architekturze Panther Lake i wykorzystują dwa typy rdzeni CPU: „Coyote Cove" oraz „Darkmont” a także układy GPU z rodziny „Celestial” zapewniające wsparcie dla technologii XeSS, XeLL i XeFG. Podobnie jak u AMD Chipzilla od razu przygotowała kilka wersji swoich układów.
Topowy model Arc G3 Extreme zaoferuje konfigurację CPU 2-8-4, a więc połączenie dwóch rdzeni wydajnościowych P, 8 rdzeni efektywnych E i 4 rdzeni niskonapięciowych LPE. Całość uzupełnia układ graficzny oparty na architekturze Xe3 z 12 rdzeniami. Procesor ten zagości we wszystkich z wymienionych kieszonsolek.
Poniżej możecie zobaczyć jak się one prezentują.
