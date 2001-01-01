Poniedziałek 1 czerwca 2026 AMD robi porządek z pamięciami dla Ryzenów

Autor: Wedelek | 19:21 EXPO Ultra Low Latency Memory OC (EXPO-ULL) to nowy standard ustawień dla pamięci operacyjnej pracującej na platformie z procesorami z rodziny Ryzen. Technicznie jest to rozszerzenie profilu SPD, a sam mechanizm działania nowego standardu przypomina zarówno profile Intel XMP jak i oryginalne EXPO. Tym razem producent skupił się na najpopularniejszych wersjach RAMu, które będą w stanie lepiej współpracować z oferowanym przez AMD sprzętem. Mowa tu między innymi o pamięciach DDR5-6000 i DDR5-6400.



Producent chce w ten sposób zamaskować pewne niedobory Ryzenów z serii 7000 i 9000, które mają ograniczenia w zakresie szybkości taktowania pamięci w porównaniu z platformami Intela i dopasowując parametry ich pracy. Od teraz każdy wytwórca kostek RAM będzie musiał spełnić rygorystyczne wymogi co timingów jeśli chce dalej używać znaczka EXPO. To ważna zmiana, bo do tej pory dostawcy pamięci po prostu sprzedawali swoje pamięci DDR5-6000 i DDR5-6400 ze średniej półki z taktowaniem typowym dla tych prędkości jako produkty AMD EXPO.



A że jest o co kruszyć kopie pokazują wyniki testów w których pamięci będące częścią EXPO-ULL zapewniały nawet 13% wzrost liczby klatek na sekundę (FPS) w porównaniu z podobnymi pamięciami ale z generycznymi ustawieniami JEDEC. Przy tym średni wzrost liczby klatek na sekundę wynosił aż 4%.





Wiadomo już, że do programu EXPO-ULL przystąpią G.Skill, Kingston, Klevv, Lexar, Team Group, V-Color i ADATA XPG.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



