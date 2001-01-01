Piątek 5 czerwca 2026 APU z RDNA 3.5 nie dostaną wsparcia dla FSR4.1?

Autor: Wedelek | źródło: Hardware Luxx, AMD | 05:28 Według Hardware Luxx, AMD nie chce marnować środków na wprowadzenie technologii FSR 4.1 w zintegrowanych układach graficznych opartych na architekturze RDNA 3.5. Oznaczałoby to pominięcie procesorów APU z serii Ryzen AI 300 i Ryzen AI 400, w tym układów z rodziny Strix Point, Strix Halo, Krackan Point oraz nadchodzących Gorgon Point i Gorgon Halo. Taki ruch byłby mocno anty konsumencki. Zwłaszcza, że iGPU takie jak Radeon 890M czy Radeon 8060S są technicznie w pełni zdolne do przetwarzania 8-bitowych liczb stałoprzecinkowych (INT8), na których bazuje FSR 4.1.



Na doniesienia zareagował Frank Azor z AMD, który na platformie X zdementował te doniesienia, stwierdzając, że taka decyzja nie została podjęta. O ile więc wypowiedź ta nie potwierdza, że wsparcie dla FSR 4.1 pojawi się na układach z RDNA 3.5 to jednak definitywnie jej nie wyklucza. Zapewne AMD poczeka na ruch ze strony rywala i będzie bacznie obserwować wskaźniki sprzedaży obecnych i planowanych układów.



Dla kontekstu AMD potwierdziło już wsparcie FSR 4.1 dla kart z RDNA 3 z serii Radeon RX 7000 oraz układów bazujących na RDNA 2 (Radeon RX 6000). W pierwszym przypadku użytkownicy poczekają na nie do lipca, a w drugim muszą się uzbroić w cierpliwość i poczekać do przyszłego roku.

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