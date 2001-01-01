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|Piątek 5 czerwca 2026
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Intel pracuje nad mobilnymi Wildcat Lake Refresh
Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:41
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|Użytkownik Xa o pseudonimie Jaykihn twierdzi, że Intel planuje odświeżenie platformy Wildcat Lake z wyraźnie ulepszoną częścią CPU. Nowa rodzina ma otrzymać kilka ciekawych układów, a TOPowa odmiana ma oferować układ 4+0+4, czyli cztery rdzenie Performance i cztery rdzenie Low Power Efficient. Dla kontrastu obecnie sprzedawane modele oferują tylko 2 rdzenie P sparowane z 4 rdzeniami LPE. Mielibyśmy zatem do czynienia z podwojeniem liczby ilości wydajnych rdzeni przy zachowaniu podobnych zegarów i limitów mocy. Plotka ta idealnie zgrywa się z doniesieniami o anulowaniu 6-rdzeniowego mobilnego SKU Nova Lake, który przy konfiguracji 2+0+4 byłby zbyt podobny do istniejącej oferty.
Jeśli chodzi o pozostałe elementy składowe, to Wildcat Lake Refresh zachowa grafikę na bazie Xe3 oraz NPU znane z obecnej generacji, celując w budżetowe laptopy i systemy brzegowe.
Jeśli przecieki się potwierdzą, to nowe układy mogą trafić do serii Core 7/5 400. VideoCardz twierdzi, że taki scenariusz potwierdza jedno z ich źródeł. Czas pokaże na ile jest ono wiarygodne.
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|D O D A J K O M E N T A R Z
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