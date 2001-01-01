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Piątek 5 czerwca 2026 
    

Kolejne przecieki na temat serii RTX 5000 SUPER


Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:52
Według informatora o ksywce MEGAsizeGPU, Nvidia wznowiła prace nad odświeżoną linią GeForce RTX 50 SUPER. Proces opracowania tych kart miały zostać wstrzymany z powodu problemów z dostępnością pamięci i popytem na układy obliczeniowe. Ponoć zieloni obeszli ten problem biorąc na siebie dostawę VRAMu i dostarczając partnerom AIC gotowe zestawy GPU wraz z kośćmi pamięci. Wracając do samych kart, kluczową zmianą w stosunku do obecnych modeli będzie przejście na moduły GDDR7 3 GB zamiast dotychczasowych 2 GB. Dzięki temu RTX 5080 SUPER i RTX 5070 Ti SUPER mają otrzymać 24 GB pamięci na szynie 256-bit, a do RTX 5070 SUPER trafi 18 GB.

Specyfikacja rdzeni graficznych w RTX 5070 Ti SUPER i RTX 5080 SUPER pozostanie ponoć niezmieniona względem wersji bez dopisku SUPER, a w przypadku modelu RTX 5070 SUPER ilość aktywnych rdzeni CUDA wzrośnie z 6144 do 6400 jednostek.

Nvidia ma też dodać do oferty model RTX 5060 z 12 GB. Karta ta ma być oparta na układzie GB206 z szyną 128-bit i czterema modułami GDDR7 3 GB. Nie wiadomo, kiedy dokładnie wspomniane karty trafią do sprzedaży.


 
    
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