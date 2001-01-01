Wtorek 9 czerwca 2026 Apple zaprezentowało nowe systemy dla swoich urządzeń i zmodyfikowaną Siri napędzaną przez AI

Autor: Wedelek | źródło: Apple | 05:54 Podczas konferencji WWDC 2026 Apple zaprezentowało kolejną generację swoich systemów operacyjnych, czyli kolejno iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 i tvOS 27. Tym razem producent z Cupertino skupił się na mniejszych modyfikacjach, a w zasadzie jedyną dużą nowością jest niedostępna w Polsce Siri AI, czyli całkowicie przeprojektowana wersja asystenta głosowego, głęboko zintegrowana z iPhonem, iPadem, Makiem, Apple Watch i Apple Vision Pro. Nowa Siri potrafi teraz przeszukiwać wiadomości, e-maile i zdjęcia, wykonywać akcje w wielu aplikacjach jednocześnie oraz odpowiadać na pytania dotyczące zawartości ekranu lub pobierać informacje z sieci, a także synchronizować historię rozmów z użytkownikiem między wszystkimi urządzeniami połączonymi przez iCloud.



Duży nacisk położono również na narzędzia kontroli rodzicielskiej, które doczekały się solidnej aktualizacji. Rodzice mogą teraz zarządzać dostępem do aplikacji według harmonogramów, wymagać akceptacji nowych kontaktów dziecka oraz ustawiać dzienne limity czasu dla kategorii rozrywki, gier i mediów społecznościowych.



Nowe systemy przynoszą też wymierne usprawnienia w kwestii wydajności. Wg. Apple aplikacje na iPhone i iPad uruchamiają się na nowym systemie do 30% szybciej, a zdjęcia ładują się nawet 70% szybciej. Przebudowano też protokół AirDropa który potrafi teraz przesyłać pliki nawet o 80% szybciej. Tradycyjnie Apple nie mówi w jakich dokładnie scenariuszach uzyskujemy aż tak dobre rezultaty, ale i tak dobrze, że coś się na tym polu dzieje.



Z mniejszych zmian przeprojektowano wygląd niektórych elementów systemów. Pojawił się m.in. suwak personalizacji efektu Liquid Glass (w Ustawieniach) oraz odświeżone ikony aplikacji.



I szkoda tylko, że w Polsce większości z tych funkcji nie uświadczymy, bo Apple Intelligence, w tym Siri AI, nadal nie są dostępne i jak dotąd nie podano żadnej daty wprowadzenia tych funkcjonalności na nasz rodzimy rynek.





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