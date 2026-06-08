Wtorek 9 czerwca 2026 Tak wygląda procesor Intel Nova Lake-S

Autor: Wedelek | źródło: X.com | 06:04 W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie procesora Intel Nova Lake-S, opublikowane przez użytkownika X o pseudonimie PoTAToOOOO. Fotografia przedstawia stronę z padami kontaktowymi nowego układu zaprojektowanymi z myślą o gnieździe LGA-1954. Podobnie jak w przypadku poprzednich generacji w tym standardzie piny kontaktowe będą się znajdować na płycie głównej, a nie na procesorze. Przy tym według PoTAToOOOO, przednia strona procesora wygląda niemal identycznie jak Alder Lake, co zdaje się potwierdzać plotki i kompatybilności nowych CPU z dotychczas sprzedawanymi układami chłodzenia.



Oznacza to, że posiadacze obecnej generacji nie będą musieli kupować nowego radiatora. Niestety nie dotyczy to płyt głównych, bo te będzie trzeba wymienić. Podstawka LGA-1954 ma bowiem zupełnie inne rozłożenie pinów, a samych kontaktów jest też więcej niż w przypadku Alder Lake, który używał gniazda LGA-1700.



Dotychczasowe przecieki wskazują, że Nova Lake-S zadebiutuje na płytach głównych serii Intel 900 z chipsetami Z990, Z970, B960, Q970 i W980. Intel oficjalnie potwierdził premierę Nova Lake jeszcze w 2026 roku, ale będzie to najprawdopodobniej tylko „debiut papierowy” i na pełną dostępność trzeba będzie poczekać do 2027 roku.



Według przecieków, seria Nova Lake-S trafi na rynek jako Core Ultra 400 i zaoferuje szeroką gamę konfiguracji. Od zaledwie 6 rdzeni w modelach Core Ultra 3, aż po flagowy model z 52 rdzeniami (16P+32E+4LPE) w układzie dwuchipletowym. Procesory te mają też korzystać z nowych rdzeni Coyote Cove (P-core) i Arctic Wolf (E-core) oraz zintegrowanej grafiki Xe3. Kluczową innowacją jest architektura bLLC (Big Last Level Cache) czyli bezpośrednia odpowiedź Intela na technologię 3D V-Cache AMD oferująca do 144 MB pamięci w wariantach jednochipletowych i aż 288 MB w topowych modelach z dwoma układami. Platforma ma też wspierać kości pamięci DDR5-8000 oraz wprowadzić pod strzechy standard PCIe Gen 5 x4.



NovaLake-S LGA1954



The front side looks almost identical to AlderLake.#Intel pic.twitter.com/in5LpbA4VZ — PoTAToOOOO (@1234566nya) June 8, 2026

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