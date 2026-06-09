Wtorek 9 czerwca 2026 Xbox wraca do gier na wyłączność i przycina specyfikację Helixa

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 06:16 (1) Ostatnio dość głośno zrobiło się wokół Xboxa i jego planów na przyszłość. Największym echem odbiła się zapowiedź Ashy Sharmy i Matta Booty powrotu do gier na wyłączność. W przyszłości duże tytuły mają być dostępne tylko na konsolach z logo Xboxa oraz na PCtach z Windowsem. Posiadacze Linuxów i PlayStation będą musieli obejść się smakiem. Sharma zadeklarowała też, że kluczowym wskaźnikiem sukcesu ma być liczba aktywnych graczy dziennie, a sama marka ma być „przystępna cenowo, osobista i otwarta".



Równolegle szefowa Xbox ujawniła, że Project Helix, czyli następca obecnej generacji konsol zostanie gruntownie przeprojektowany. Powód? Kryzys na rynku komponentów wywołany AI. Sharma przyznała wprost, że „koszty pamięci wpłyną na ceny i dostępność", a w obecnej sytuacji rynkowej Microsoft nie chce zbyt mocno podnosić cen sprzętu. Szczegółów jednak nie podano. Wiadomo tylko, że Helix w ostatecznej formie ma trafić do deweloperów w 2027 roku. Sama konsola ma działać jako platforma hybrydowa oparta na przyciętym Windowsie, obsługując zarówno gry Xbox. Prawdopodobnie będzie to działać tak, że w przypadku uruchomienia gry zbędne procesy zostaną po prostu uśpione. Biorąc pod uwagę fakt jak działa architektura programowa Xboxa jest to dość łatwe do wprowadzenia rozwiązanie.



Na pewno Microsoft musi przemyśleć swoje kolejne posunięcia, bo już teraz Xbox mierzy się z poważnymi konsekwencjami rozmycia marki i podwyżki cen Game Passa. Zwłaszcza ten ostatni krok wywołał duży wstrząs. Nie tylko wizerunkowy. Tym z Was, którzy nie śledzą tematu na bieżąco spieszę z wyjaśnieniem, że w 2025 roku Microsoft podniósł cenę wariantu Ultimate o niemal 50%. W Polsce był to skok z 73,99 zł do 114,99 zł miesięcznie, co wywołało falę masowych rezygnacji z usługi. Skala odejść subskrybentów była na tyle duża, że Microsoft zdecydował się wstrzymać podwyżki dla dotychczasowych abonentów w Polsce i kilku innych europejskich krajach, dopóki samodzielnie nie anulują subskrypcji.



Dokładnej skali nie znamy, ale podczas Summer Game Fest (8 czerwca 2026) Matthew Ball (Chief Strategy Officer Xbox) publicznie powiedział: „straciliśmy miliony subskrybentów w zaledwie kilka miesięcy". Nie dziwi więc że po tym wydarzeniu Sara Bond i Phil Spencer musieli pożegnać się ze stanowiskami.

K O M E N T A R Z E

Cóż... (autor: Kenjiro | data: 9/06/26 | godz.: 13:21 )

Myśleli, że są tacy duzi, a klienci tak mocno przywiązani, że przełkną podwyżki. Tylko, że to co się udało Adobe z klientami biznesowymi, niezbyt dotyczy większości produktów dla konsumentów.



D O D A J K O M E N T A R Z

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