Czwartek 11 czerwca 2026 Kolejne zwolnienia w Ubisofcie

Autor: Wedelek | 05:09 Ubisoft ogłosił, że w ramach trwającej restrukturyzacji planuje zwolnienie kolejnych 380 pracowników i zamknięcie kilku studiów deweloperskich. Najbardziej dotknięte zostały Ubisoft Winnipeg (65 zwolnionych, studio zamknięte) oraz Ubisoft Belgrade (ok. 100 zwolnionych, studio zamknięte). 51 osób straciło pracę w Ubisoft Barcelona, a nieujawniona liczba pracowników odeszła z Ubisoft San Francisco. Dodatkowo w studiu Ubisoft Montreal podziękowano 120 osobom pracującym przy Rainbow Six Siege. Firma tłumaczy swoją decyzję „dostosowaniem wielkości zespołów do zmieniających się priorytetów i potrzeb operacyjnych."



Ogłoszenie zostało przekazane pracownikom za pomocą wewnętrznego memorandum, a jego treść wyciekła do mediów i to zanim część zwalnianych osób zdążyła dowiedzieć się o swojej sytuacji. Obecna sytuacja to kolejny rozdział kryzysu w Ubisofcie, który trwa już od kilkunastu miesięcy. Na początku 2026 roku firma anulowała lub opóźniła szereg projektów, w tym remake Prince of Persia: Sands of Time i remake Assassins Creed Black Flag, a kilka miesięcy temu przeprowadziła rundę cięć, w ramach której zwolniono 105 osób i zmieniając rolę studia Red Storm do roli jednostki wspierającej dla innych grup.

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