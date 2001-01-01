Czwartek 11 czerwca 2026 Nowe karty od AMD i Nvidii najpewniej zaliczą opóźnienie

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:09 Ptaszki ćwierkają, że kolejne generacje kart graficznych dla graczy mogą pojawić się znacznie później niż entuzjaści PC byli dotąd przyzwyczajeni. Partnerzy AMD w rozmowach z holenderskim serwisem Tweakers wprost przyznali, że nie wiedzą kiedy dokładnie pojawią się karty na bazie RDNA 5. Część spodziewa się ich debiutu w połowie 2027 roku, a inni mówią o końcu 2027 lub nawet początku 2028 roku. Część z tych problemów jest związana z kiepską dostępnością układów scalonych, ale nie pomaga też to, że RDNA 5 to złożona architektura, która ma wprowadzić m.in. ulepszone dual-issue execution dla bardziej efektywnego przetwarzania shaderów, co wymaga dodatkowego czasu na dopracowanie zarówno sprzętu, jak i oprogramowania.



Dla porównania RDNA 4 zadebiutowało na CES 2025, ale pierwsze karty trafiły do sprzedaży dopiero w marcu, a RDNA 3 w 2022 roku dzieliło zaledwie miesiąc między zapowiedzią a premierą.



Podobna sytuacja dotyczy NVIDII. Kolejna generacja kart konsumenckich oparta na architekturze Rubin jest oczekiwana w drugiej połowie 2027 roku, ale dużo mówi się też o tym, że debiut może się wydarzyć dopiero w 2028 roku.



Głównym powodem wydłużonych cykli jest gwałtowny popyt na układy AI – centra danych stały się ważniejszym priorytetem niż gaming dla obu gigantów. W związku z zaistniałą sytuacją konsole nowej generacji Microsoftu i Sony bazujące na autorskim krzemie od AMD również mogą zaliczyć obsuwę.

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