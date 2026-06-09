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|Czwartek 11 czerwca 2026
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Tak wyglądają nowe chipsety Intela dla Nova Lake-S
Autor: Wedelek | źródło: X.com | 05:28
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|Jaykihn i LC Tech Leaks podzielili się z nami nowymi informacjami na temat chipsetu Intel Z990, przeznaczonego dla platformy Nova Lake-S. Opisywany układ został osadzony na nieznanej płycie głównej, prawdopodobnie na modelu AORUS Z990 PRO od Gigabyte i sfotografowany. Dzięki temu wiemy, że Z990 PCH mierzy 25×24 mm (600 mm²), a sam rdzeń krzemowy ma 11,15×6,5 mm, co daje około 72,5 mm². W porównaniu do Z890 (płytka 658 mm², rdzeń ~92,9 mm²) oznacza to wyraźne odchudzenie chipu o ok. 8,8% w przypadku PCB i o ~22% w przypadku samego rdzenia.
Dowiedzieliśmy się też, że Z990 ma pobierać do 14W energii, ale tylko przy pełnym wykorzystaniu linii PCIe 5.0. W typowym zastosowaniu chipset ma pobierać 7,9W, czyli o 1,9W więcej niż oficjalne 6W deklarowane dla Z890. Oprócz Z990 otrzymamy też tańszy chipset Z970, który ma pobierać maksymalnie 6,4W. To potwierdza wcześniejsze przecieki sugerujące, że Intel podzieli platformę Nova Lake-S na dwa wyraźnie różniące się od siebie segmenty. Pierwszy obejmie Z990 z rozbudowanym I/O i wyższym poborem mocy a drugi ma się skupiać wokół okrojonego z funkcji Z970.
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|D O D A J K O M E N T A R Z
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