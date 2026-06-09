Czwartek 11 czerwca 2026 Tak wyglądają nowe chipsety Intela dla Nova Lake-S

Autor: Wedelek | źródło: X.com | 05:28 Jaykihn i LC Tech Leaks podzielili się z nami nowymi informacjami na temat chipsetu Intel Z990, przeznaczonego dla platformy Nova Lake-S. Opisywany układ został osadzony na nieznanej płycie głównej, prawdopodobnie na modelu AORUS Z990 PRO od Gigabyte i sfotografowany. Dzięki temu wiemy, że Z990 PCH mierzy 25×24 mm (600 mm²), a sam rdzeń krzemowy ma 11,15×6,5 mm, co daje około 72,5 mm². W porównaniu do Z890 (płytka 658 mm², rdzeń ~92,9 mm²) oznacza to wyraźne odchudzenie chipu o ok. 8,8% w przypadku PCB i o ~22% w przypadku samego rdzenia.



Dowiedzieliśmy się też, że Z990 ma pobierać do 14W energii, ale tylko przy pełnym wykorzystaniu linii PCIe 5.0. W typowym zastosowaniu chipset ma pobierać 7,9W, czyli o 1,9W więcej niż oficjalne 6W deklarowane dla Z890. Oprócz Z990 otrzymamy też tańszy chipset Z970, który ma pobierać maksymalnie 6,4W. To potwierdza wcześniejsze przecieki sugerujące, że Intel podzieli platformę Nova Lake-S na dwa wyraźnie różniące się od siebie segmenty. Pierwszy obejmie Z990 z rozbudowanym I/O i wyższym poborem mocy a drugi ma się skupiać wokół okrojonego z funkcji Z970.





Here is the actual Z990 PCH.



Not a rendition, not a depiction. The actual PCH .



Apologies for the low resolution ( for now ) but walking a thin line.#techleaks #technews #troubledwaters #z990 #intel pic.twitter.com/o41zXu2k7u — LC Tech Leaks (and News) (@laurentschoice) June 9, 2026 Trying to figure out the size. @Haze2K1 did you see any shipping manifests with Z990 package size? pic.twitter.com/AL0ippQndJ — VideoCardz.com (@VideoCardz) June 9, 2026 Keep in mind this 14W figure assumes full chipset residency with Gen 5 devices.



The base power of the Z990 PCH is 7.9W, and the base power of the Z970 is 6.4W. Both share a TJMax of 113C.



For reference, the Z890 was 6.0W and 108C.



The conditions for the base power are below: https://t.co/08MYsBzW5K pic.twitter.com/f3I4ghRgDd — Jaykihn (@jaykihn0) June 9, 2026

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