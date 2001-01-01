Czwartek 11 czerwca 2026 11 bit studios i AMD kontynuują współpracę przy rozwoju narzędzi dla twórców gier

Autor: Adam | 15:50 11 bit studios od lat rozwija gry, które często poruszają złożone tematy i wykorzystują niestandardowe rozwiązania w zakresie narracji oraz projektowania rozgrywki. Tworzenie tego typu produkcji wiąże się z koniecznością regularnego prototypowania, testowania różnych wariantów mechanik oraz analizowania wpływu kolejnych zmian na funkcjonowanie całego projektu.



Jak podkreśla Jakub Stokalski, Game Director i Design Director w 11 bit studios, szybka weryfikacja pomysłów pozwala ocenić ich działanie już na wczesnych etapach produkcji. Wymaga to odpowiedniego zaplecza sprzętowego, które umożliwia częste wprowadzanie zmian i uruchamianie kolejnych testów. W studiu wykorzystywane są stacje robocze wyposażone w procesory AMD Ryzen Threadripper, oferujące dużą liczbę rdzeni oraz obsługę rozbudowanych konfiguracji pamięci i nośników danych. Taka konfiguracja ma wspierać pracę z prototypami, symulacjami i wczesnymi wersjami gier, które nie są jeszcze w pełni zoptymalizowane.



Bartosz Lipiński, Head of Technology w 11 bit studios, zwraca uwagę, że wysoka liczba rdzeni procesorów wykorzystywanych w infrastrukturze firmy skraca czas potrzebny na wykonywanie części zadań związanych z procesem produkcyjnym. Według niego przekłada się to m.in. na szybsze tworzenie kolejnych wersji roboczych gier oraz sprawniejsze przeprowadzanie testów.



Procesory wykorzystywane są między innymi podczas kompilowania kolejnych wersji projektów. Krótszy czas realizacji takich operacji pozwala zespołom częściej sprawdzać wprowadzane zmiany i wcześniej identyfikować potencjalne problemy. Dzięki temu więcej czasu można przeznaczyć na dalsze prace rozwojowe i optymalizacyjne.



Infrastruktura sprzętowa stanowi jednak tylko jeden z elementów procesu produkcyjnego. Istotną rolę odgrywają również narzędzia programistyczne oraz dostęp do wiedzy technicznej. Współpraca 11 bit studios z AMD obejmuje nie tylko wykorzystanie sprzętu, ale także konsultacje techniczne i wymianę doświadczeń związanych z tworzeniem gier. Według przedstawicieli studia ma to pomagać w efektywniejszym wykorzystaniu dostępnych technologii oraz wdrażaniu nowych rozwiązań podczas produkcji.







Połączenie zaplecza sprzętowego, narzędzi programistycznych i współpracy technicznej ma wspierać realizację kolejnych projektów studia, umożliwiając zespołom skupienie się na projektowaniu mechanik, narracji oraz innych elementów wpływających na ostateczny kształt tworzonych gier.

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