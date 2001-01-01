Poniedziałek 15 czerwca 2026 Intel ponownie odświeży Raptor Lake

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:37 Intel planuje kolejne, trzecie już odświeżenie architektury Raptor Lake, tym razem pod nazwą kodową „Raptor Lake Next". Zmodyfikowane procesory trafią na rynek jako seria Core 200 i zachowają pełną kompatybilność z istniejącymi platformami LGA-1700, obsługując zarówno pamięci DDR5, jak i DDR4. Raptor Lake Next nie będzie kompatybilny ani z LGA-1851, ani z nadchodzącym LGA-1954. Co ciekawe zarówno Intel jak i tzw. „zweryfikowane źródła” znane też jako „przeciekacze” milczą na temat jakichkolwiek zmian architektonicznych przez co wygląda to na prosty rebrand 14 generacji układów z rodziny Core.



Czy tak jest w istocie przekonamy się już za kilka miesięcy. Produkcja zaplanowana jest bowiem na koniec stycznia 2027 roku, a próbki przedprodukcyjne mają trafić do partnerów najwcześniej pod koniec 2026 roku.



Według użytkownika o nicku Jaykihn, flagowym modelem z linii Core 200 będzie 125W wersja z 16 rdzeniami (8P+8E). Oprócz niego zadebiutuje też energooszczędny, 65W układ z 20 rdzeniami (8P+12E), model 10-rdzeniowy (6P+4E) oraz podstawowy, 4-rdzeniowy układ wyłącznie z rdzeniami P.

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