Poniedziałek 15 czerwca 2026 Nowe procesory AMD dla OEM na bazie Zen 2 i Zen+

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:39 AMD dodało ostatnio do swoich oficjalnych stron produktowych trzy nowe procesory oparte na architekturze Zen 2 i jeszcze starszej Zen+. Pierwszym z nowych CPU jest Ryzen 7 4700LE, czyli desktopowy układ dostępny wyłącznie dla partnerów OEM zbudowany na bazie 8 rdzeni Zen 2 (16 wątków, nazwa kodowa Renoir) pracujących z zegarami 3,6/4,2 GHz. Układ ten jest pozbawiony IGP, pasuje do podstawki AM4, a jego TDP wynosi 65W. Dwa pozostałe modele to mobilne Ryzeny 3501U (4 rdzenie, 8 wątków) oraz 3100U (2 rdzenie, 4 wątki), które bazują na jeszcze starszej wersji architektury.



W tym przypadku AMD zdecydowało się odświeżyć pochodzącą z 2019 roku architekturę Zen+ połączoną z równie starym IGP ba bazie Vega 8 i kontrolerem DDR4-2400. TDP tych układów to zaledwie 15W. Pozostaje mieć złudną nadzieję, że w 2026 roku prawie nikt już u AMD nie będzie tych CPU zamawiać.





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