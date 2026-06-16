Poniedziałek 15 czerwca 2026 W nowych Ryzenach AMD może zrezygnować z IGP na rzecz lepszego NPU

Autor: Wedelek | źródło: X.com | 06:04 (1) Według niejakiego Gotou_3rd w desktopowych Ryzenach 10000 „Olympic Ridge" opartych na Zen 6 AMD zrezygnuje z IGP na rzecz mocniejszego NPU o wydajności powyżej 40 TOPS. Już teraz w wielu modelach iGPU pełni rolę swoistego backupu na wypadek awarii karty dedykowanej. W związku z tym jego integrowanie jest zwyczajnie bez sensu. No a przynajmniej w TOPowych modelach. Oprócz tego przyszłe procesory mają też dostać poprawiony kontroler pamięci RAM typu DDR5 wraz z obsługą profili EXPO-ULL oraz usprawniony I/O z obsługą dla pamięci typu CUDIMM i CAMM.



Wracając jednak do kwestii IGP, to ten najpewniej będzie montowany dalej, ale tylko w słabszych jednostkach. Rezygnacja z tego elementu w mocniejszych wariantach wydaje się być sensownym krokiem. Zwłaszcza, że krzem też nie jest z gumy, a implementacja coraz nowszych litografii jest kosztowna. Wreszcie nie da się ukryć, że miniaturyzacja też nie może być realizowana w nieskończoność. W końcu dojdziemy do fizycznej granicy krzemu i trzeba będzie ciąć to co niepotrzebne.

K O M E N T A R Z E

wg zapowiedzi sprzed 10 lat, (autor: Qjanusz | data: 16/06/26 | godz.: 11:40 )

to krzem skończył się już dawno, a my aktualnie latamy na rurkach z grafenu, czy jakoś tak...



co do zamiany IGP na NPU w mocniejszych modelach, to prawda, raczej każdy używa dedykowanej grafiki, nie mniej jednak backup IGP w procku lepiej mieć niż nie mieć. Właśnie dlatego AMD zaczęło dokładać GPU (czy tam IGP) do procków ZEN





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