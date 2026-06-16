Poniedziałek 15 czerwca 2026 W 2028 roku zobaczymy SoC Intela z grafiką GeForce?

Autor: Wedelek | źródło: x.com | 06:12 (1) Według Erdi Özüağs w 2028 roku zobaczymy owoc współpracy Intela i Nviii, które wspólnie opracują procesor bazujący na rdzeniach Chipzilli i z IGP z rodziny GeForce. Ten hybrydowy układ nosi kryptonim „Serpent Lake" i w planach wydawniczych jest planowany na pierwszy kwartał 2028 roku z potencjalną prezentacją na targach CES 2028. Opisywany tu procesor będzie stanowić odgałęzienie linii Titan Lake czyli następcy Razer Lake, a biorąc pod uwagę datę jego debiutu najprawdopodobniej otrzyma rdzenie IGP na bazie architektury Rubin.



Na ten moment jest jeszcze zbyt wcześnie by choć spekulować na temat wpływu takiej konstrukcji na rynek, ale jaki by ten nowy SoC nie był, to z pewnością przykuje uwagę wszystkich entuzjastów PCtów.

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czy to oznacza publiczne przyznanie się do porażki Xe? (autor: Qjanusz | data: 16/06/26 | godz.: 11:35 )

bo jeżeli tak, to Intel stawia wszystko aby dorównać we wszystkim prockom od AMD.



btw... pamiętam jak z 20 lat temu pisaliśmy tu na TPC że IGP to robi Intel, a AMD robi GPU, podkreślając jak bardzo AMD jest w tym zastosowaniu przed Intelem XD



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