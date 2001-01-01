Środa 17 czerwca 2026 Intel prezentuje usprawniony proces 18A-P i procesory Xeon Diamond Rapids

Autor: Wedelek | źródło: Intel / Tech Power Up | 05:11 Na sympozjum VLSI w Hawajach Intel pochwalił się swoim nowym procesem technologicznym Intel 18A-P. Jest to udoskonalona wersja litografii 18A, która ma przynieść 9% wzrost wydajności przy tym samym poborze mocy lub 18% redukcję zużycia energii przy tej samej wydajności. Dodatkowo Intel 18A-P oferuje 20–40% poprawę termicznej rezystancji na poziomie rdzenia oraz 10–30% zmniejszenie rezystancji połączeń między warstwowych w krytycznych warstwach. Kluczowe zmiany fizyczne obejmują też nowe opcje komórek w bibliotekach 180HP i 160HD, takie jak komórka W3P z podwójnym kontaktem zaprojektowana z myślą o osiąganiu wysokiej wydajności bez zwiększania powierzchni.



Inne zmiany to między innymi nowy materiał przewodzący ciepło po przedniej stronie rdzenia, a także zaktualizowane narzędzia EDA z obsługą układów zorientowanych termicznie.



Pierwszym produktem na Intel 18A-P będzie procesor serwerowy Xeon 7 „Diamond Rapids", planowany na 2027 rok. Układ ten składa się z czterech chipletów obliczeniowych (CBB) zbudowanych na 18A-P, z których każdy zawiera 48 rdzeni „Panther Cove" co łącznie daje 192 rdzenie w TOPowym modelu. Układy te nie mają obsługi technologii SMT, co oznacza obsługę 192-wątków. Chiplety z rdzeniami komunikują się z dwoma modułami I/O i Memory Hub (IMH) które są z kolei produkowane w technologii Intel 3 i zapewniają obsługę 16 kanałów DDR5 oraz linii PCIe Gen 6, podwajając przepustowość względem obecnego PCIe Gen 5.



Układ ten będzie kompatybilny z podstawką LGA9324.





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