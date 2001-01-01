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Środa 17 czerwca 2026 
    

AMD zdradziło kilka nowych informacji na temat nowych Threadripperów


Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:25
AMD umieścił na swoim portalu informacyjnym istnienie następnej generacji procesorów Threadripper pod kryptonimem „Mustang Peak". Nowe układy z identyfikatorem Family 1Ah Model A8h trafią na całkowicie nową platformę TR6, zastępując obecną podstawkę TR5 i jest to pierwsza zmiana podstawki od generacji Threadripper 7000. Mustang Peak został zbudowany na rdzeniach Zen 6 w procesie TSMC 2nm, obsługując pamięci DDR5 oraz PCIe Gen 6. Warto zaznaczyć, że architektura Zen 6 wprowadza 12-rdzeniowe CCD (wzrost z 8 rdzeni w Zen 5) z 48 MB pamięci L3 na chiplet, co przy serwerowych konfiguracjach wielochipletowych pozwoli osiągnąć znacznie wyższą liczbę rdzeni niż obecne 96-rdzeniowe topowe modele PRO 9000WX.

AMD nie ujawniło jeszcze żadnych SKU, liczby rdzeni, zegarów, TDP ani terminu premiery. Informacje na ten temat poznamy zapewne za jakiś czas.

 
    
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