Środa 17 czerwca 2026 Epic szuka inżyniera do rozwoju systemów anty-cheat dla Linuxa

Autor: Wedelek | źródło: Epic | 05:50 Granie na Linuxie staje się w ostatnich latach coraz popularniejsze. Duża zasługa w tym Steam OS i Valve, które robi wszystko by jak najwięcej deweloperów przygotowywało swoje produkcje z myślą o Pingwinie. Mimo to Linux wciąż przegrywa z Windowsem na polu zabezpieczeń anty cheatowych przez co platforma ta nie nadaje się dla gier usług i tytułów kompetetywnych. To jednak wkrótce może się zmienić. Epic szuka bowiem kogoś, kto rozwinąłby zabezpieczenia antypirackie dla Linuxa właśnie. Osoba na tym stanowisku będzie też odpowiedzialna za aktywne poszukiwanie luk w zabezpieczeniach i za tzw. inżynierię wsteczną oprogramowania.



Epic chce by ich nowy pracownik znał nie tylko Linuxa, ale i Windows i biegle posługiwał się językiem C/C++. Konieczne jest też doświadczenie w tworzeniu i debugowaniu kodu na platformy bazujące na architekturze x86/64.



Czyżby szykowała się nam premiera Fortnite dla Linuxa? Jeśli tak, to z pewnością za Epiciem szybko podążą inni.



Pełną treść oferty znajdziecie TUTAJ.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



