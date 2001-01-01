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|Środa 17 czerwca 2026
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Epic szuka inżyniera do rozwoju systemów anty-cheat dla Linuxa
Autor: Wedelek | źródło: Epic | 05:50
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|Granie na Linuxie staje się w ostatnich latach coraz popularniejsze. Duża zasługa w tym Steam OS i Valve, które robi wszystko by jak najwięcej deweloperów przygotowywało swoje produkcje z myślą o Pingwinie. Mimo to Linux wciąż przegrywa z Windowsem na polu zabezpieczeń anty cheatowych przez co platforma ta nie nadaje się dla gier usług i tytułów kompetetywnych. To jednak wkrótce może się zmienić. Epic szuka bowiem kogoś, kto rozwinąłby zabezpieczenia antypirackie dla Linuxa właśnie. Osoba na tym stanowisku będzie też odpowiedzialna za aktywne poszukiwanie luk w zabezpieczeniach i za tzw. inżynierię wsteczną oprogramowania.
Epic chce by ich nowy pracownik znał nie tylko Linuxa, ale i Windows i biegle posługiwał się językiem C/C++. Konieczne jest też doświadczenie w tworzeniu i debugowaniu kodu na platformy bazujące na architekturze x86/64.
Czyżby szykowała się nam premiera Fortnite dla Linuxa? Jeśli tak, to z pewnością za Epiciem szybko podążą inni.
Pełną treść oferty znajdziecie TUTAJ.
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|D O D A J K O M E N T A R Z
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