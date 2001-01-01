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Środa 17 czerwca 2026 
    

AMD podpisuje umowę z Rackspace Technology i przejmuje firmę MEXT


Autor: Wedelek | źródło: AMD | 18:27
AMD podpisało umowę z Rackspace Technology na mocy której w centrach danych tej firmy zostaną wdrożone narzędzia AI o mocy do 30 MW. Projekt zakłada wykorzystanie procesorów AMD EPYC oraz akceleratorów AMD Instinct MI355X, MI350P oraz przyszłych modeli w zastosowaniach takich jak kliniczne AI i wnioskowanie na dużą skalę, ze szczególnym uwzględnieniem sektora opieki zdrowotnej. Równolegle AMD ogłosiło przejęcie firmy MEXT, specjalizującej się w predykcyjnych systemach pamięci opartych na AI.

Technologia MEXT pozwala pamięci flash działać w sposób zbliżony do DRAM, oferując większą pojemność przy zachowaniu wysokiej wydajności i efektywności energetycznej. Integracja rozwiązań MEXT z portfolio AMD dla centrów danych ma przełożyć się na niższy całkowity koszt infrastruktury, lepsze wykorzystanie zasobów oraz szybsze wdrażanie systemów AI i HPC.

 
    
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