Środa 17 czerwca 2026 Stop Killing Games nie wywoła zmian w prawie

Autor: Wedelek | 18:58 Ruch Stop Killing Games i powiązana z nim Europejska Inicjatywa Obywatelska „Stop Destroying Videogames" spotkały się z ogromnym poparciem wśród graczy na starym kontynencie. W sumie pod petycją ponad 1,3 miliona graczy (tyle było zweryfikowanych podpisów), a to wymusiło przesłuchanie przed Komisją Europejską. Ta opublikowała odpowiedź, w której przyznaje, że dostrzega problemy związane z ochroną gier wideo i prawami konsumentów przy licencjonowaniu produktów ale nie zamierza się w tym momencie zajmować tym tematem. W związku z tym na razie nie będzie żadnych obowiązkowych regulacji prawnych dla branży.



Zamiast legislacji Komisja zapowiedziała opracowanie niewiążącego kodeksu postępowania dla wydawców gier dotyczącego zarządzania końcem życia produktu. Jako uzasadnienie wskazano prawa własności intelektualnej dające twórcom wyłączną kontrolę nad ich dziełami, a także obowiązujące przepisy UE, które zdaniem Komisji wymagają już od wydawców informowania konsumentów o warunkach zakończenia usługi przed podpisaniem umowy, co może uprawniać tych ostatnich do proporcjonalnego zwrotu kosztów.



Reakcja społeczności graczy na decyzję Komisji była zdecydowanie negatywna. W komentarzach pod oficjalnym postem Komisji na Instagramie tysiące użytkowników wyraziło rozczarowanie tym, że ponad milion podpisów nie przełożyło się na realne działanie. Wiele osób wskazuje, że niewiążący kodeks postępowania to nie to, o co walczyli, a brak zmian przypisują lobbingowi i finansowym wpływom branży gamingowej.



Niewiele to jednak zmienia. I o ile inicjatywa Stop Killing Games wciąż może liczyć na dalsze działania na poziomie krajowym w poszczególnych państwach członkowskich UE to szanse na ogólnoeuropejskie przepisy ochronne dla graczy w najbliższym czasie wydają się niewielkie. Nie żeby ustawodawcy krajowi mieli się do tego pomysłu nagle zapalić.

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