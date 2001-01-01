Wtorek 23 czerwca 2026 AMD udostępnia FSR 4.1 dla starszych Radeonów

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:20 Wraz z publikacją sterowników AMD Software Adrenalin Edition 26.6.2 AMD oficjalnie dodało obsługę technologii FSR Upscaling 4.1 dla dedykowanych kart graficznych z serii Radeon RX 7000 opartych o architekturę RDNA 3. Do tej pory z tej wersji technologii mogli korzystać jedynie użytkownicy kart na bazie RDNA 4, choć w sieci pojawiały się mody dodające nieoficjalne wsparcie również dla starszych akceleratorów. Opóźnienie we wdrożeniu było związane z faktem, że architektura RDNA 4 zapewnia natywne wsparcie dla FP8 (8-bitowe dane zmiennoprzecinkowe), podczas gdy RDNA 3 bazuje na 8-bitowych liczbach całkowitych (INT8). AMD musiało więc przeprojektować model FSR 4.1 pod nowy typ danych.



Jeśli chodzi o posiadaczy zintegrowanych wersji Radeonów, to Ci muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. AMD pracuje nad stworzeniem odrębnej wersji FSR 4.1 dla IGP bazujących na RDNA 3 bazującej na lżejszych wersjach modeli uczenia maszynowego. Według czerwonych IGP mają za mało mocy by mogły z marszu obsłużyć najnowszą wersję FSR. Jeśli chodzi o RDNA 3.5 obecne chociażby w APU Ryzen AI 300 i 400 to te układy też niebawem dostaną swoją wersję, choć akurat w tym przypadku nie mamy jeszcze oficjalnego potwierdzenia ze strony AMD.



Mamy za to niedawny wyciek modelu FSR 4.1 opartego na INT8 dla RDNA 3.5, więc wyraźnie widać, że AMD nad nim pracuje. Zresztą, skoro słabsze IGP z RDNA 3 dostaną FSR 4.1 to byłoby to nielogiczne, gdyby nowsze układy zostały go pozbawione.

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