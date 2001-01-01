Wtorek 23 czerwca 2026 Valve rozpoczyna sprzedaż Steam Machine – jest drogo

Autor: Wedelek | źródło: Valve | 05:39 Bez wcześniejszej zapowiedzi Valve wypuściło Steam Machine udostępniając tym samym informację o cenach i specyfikacji. No i… tanio nie jest. Urządzenie dostępne jest w czterech wariantach cenowych, przy czym bazowa specyfikacja zawsze jest taka sama, a to co odróżnia poszczególne warianty to dysk i kontroler, który jest dołączany bądź nie. I tak podstawowa wersja z dyskiem 512 GB kosztuje 4389 zł, z dołączonym Steam Controllerem wzrasta do 4698 zł, wersja 2 TB to wydatek 5739 zł, a zestaw 2 TB ze Steam Controllerem wyceniono na 6048 zł.



Pod względem specyfikacji Steam Machine oferuje zmodyfikowaną wersję procesora na bazie architektury AMD Zen 4 z 6 rdzeniami, 12 wątkami, taktowany zegarem do 4,8 GHz i z TDP 30W, układ graficzny z 28 jednostkami obliczeniowymi, 8GB VRAMu typu GDDR6 i architekturą RDNA 3 (TDP 110W) oraz 16 GB RAM DDR5. Łączność zapewniają moduły Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet oraz zintegrowany adapter dla Steam Controllera. Całość działa pod kontrolą SteamOS 3 i jest zamknięta w kompaktowej obudowie w kształcie sześcianu o boku około 16 cm.



Przy tej cenie Steam Machine plasuje się wyraźnie powyżej konsol obecnej generacjii bezpośrednio konkurując z budżetowymi miniPC i laptopami gamingowymi. Jest to zatem propozycja skierowana przede wszystkim do fanów ekosystemu Steam, którzy chcą grać na telewizorze bez konieczności budowania pełnowymiarowego komputera i są w stanie za to dopłacić.





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