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Wtorek 23 czerwca 2026 
    

Microsoft oddaje w ręce użytkowników poglądową wersję Windowsa 11 w wersji 26H2


Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 05:01
Uczestnicy programu Windows Insider i kanału Experimental mogą już pobierać Windows 11 w wersji 26H2. Reszta musi poczekać do jesieni, gdy odbędą się testy wersji Release Preview. Wersja 26H2 działa na tej samej gałęzi serwisowej co Windows 11 24H2 i 25H2, co oznacza, że starsze wersje poglądowe można po prostu zaktualizować do nowszej wersji bez konieczności robienie czystej instalacji. W tej wersji Microsoft skupił się przede wszystkim na poprawkach związanych z wydajnością i stabilnością systemu.

Zapowiedziano między innymi lepsze zarządzanie procesami w tle, niższe zużycie CPU w spoczynku, szybsze wybudzanie ze stanu uśpienia oraz usprawnienia w Eksploratorze plików, w tym wyeliminowanie uciążliwych „błysków” przy otwieraniu nowych okien i stabilniejszy mechanizm obsługi zakładek.

Ale żeby nie było za różowo planowane są też nowe funkcje AI o które nikt (prawie) nie prosił. W tym integracja Copilota z Eksploratorem plików w formie bocznego panelu, funkcja „Zapytaj Copilota" na pasku zadań oraz powrót widoku Agendy w Centrum powiadomień. Drobniejsze nowości to modernizacja okna dialogowego „Uruchom" w stylu WinUI, domyślna obsługa plików .webp jako tapet, głosowe wpisywanie nazw plików w Eksploratorze oraz drobne poprawki w menu Szybkich ustawień.

Przy okazji potwierdzono, że Windows 11 26H1 nie będzie kompatybilny z 26H2. Jest to wersja oparta na innym rdzeniu systemowym i skierowana wyłącznie do nowych urządzeń z konkretną specyfikacją sprzętową. Chodzi między innymi o urządzenia pracujące w oparciu o procesory Snapdragon X2.


 
    
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