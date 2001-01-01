Wtorek 23 czerwca 2026 Google we współpracy z MediaTekiem opracuje układ TPUv9

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:21 Google nawiązało współpracę z MediaTek przy tworzeniu następnej generacji akceleratora TPUv9 o kryptonimie „Triggerfish", który ma obsługiwać zarówno trenowanie modeli AI, jak i wnioskowanie na jednym układzie. Do tej pory każdą z tych funkcji realizował osobny chip, co zwiększało koszty tworzenia centrów baz danych. Dzięki unifikacji ma być taniej. Kluczowe nowości Triggerfish to znacznie większy cache SRAM (2–3 razy większy niż w poprzedniku) oraz dedykowany chiplet CPU opracowany przez MediaTeka, którego zadaniem jest zarządzanie pracą i przydzielaniem zadań treningowych i inferencyjnych konkretnym jednostkom.



Z opublikowanych danych wiemy, że układ będzie korzystał z pamięci HBM4E, jego masowa produkcja ma ruszyć w czwartym kwartale 2027 roku zamykając się liczbą 10-11 milionów wyprodukowanych sztuk, a docelowy poziom produkcji ma zostać osiągnięty w 2028 roku.



Równolegle Google przygotowuje drugi układ z serii TPUv9 o kodowej nazwie „Humufish" (dawniej v8e). Jego debiut ma mieć miejsce w trzecim kwartale 2027 roku i po raz kolejny będzie to owoc współpracy Google i MediaTeka. Pierwsza z firm zaprojektuje część obliczeniową, a druga zajmie się I/O i backendem. Układ otrzyma też pamięć podręczną typu HMB4. Co ciekawe o ile do jego produkcji zostanie wykorzystany jeden z najnowszych procesów technologicznych od TSMC, to za tzw. pakowanie będzie odpowiedzialny Intel. Google zdecydowało bowiem o zamianie technologii TSMC CoWoS na tańszy i co ważne bardziej dostępny EMIB.

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