Piątek 26 czerwca 2026 Microsoft ogłasza wydłużone wsparcie ESU dla Windowsa 10

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 05:02 Microsoft ogłosił wprowadzenie programu Extended Security Updates (ESU) dla Windows 10. W jego ramach użytkownicy popularnej dziesiątki będą otrzymywać aktualizacje bezpieczeństwa dla tego OSu do 12 października 2027 roku. Sam pakiet będzie w pełni bezpłatny i dostępny dla wszystkich użytkowników, a jego start zapowiedziano na lipiec tego roku. Wcześniej będą mogli natomiast skorzystać z niego Insiderzy, którzy na dniach powinni otrzymać taką możliwość. Co istotne ESU nie aktywuje się sam i trzeba będzie wykonać kilka kroków by z niego skorzystać.



Opcji jest kilka. Pierwsza polega na aktywacji mechanizmu synchronizacji ustawień przez Windows Backup lub wymiany 1000 punktów z programu Microsoft Rewards. Z kolei użytkownicy w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) otrzymują pakiet ESU bezpłatnie przez rok, pod warunkiem zalogowania się kontem Microsoft. Bezpłatny dostęp obejmie też urządzenia z Windows 10 działające w ramach usługi Windows 365 oraz maszyny wirtualne.



Warto jednak pamiętać, że ESU to tylko proteza, a jego zadaniem jest wydłużenie okresu migracji dla dużych firm i organizacji, które nie są w stanie szybko wymienić parku maszyn na zgodny z Windows 11. Sam Windows 10 jest już systemem niewspieranym od października 2026 roku.

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