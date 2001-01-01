Piątek 26 czerwca 2026 Qualcomm prezentuje pamięć HBC – tańszego rywala dla HBM

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:05 Firma Qualcomm ogłosiła nową technologię o nazwie High Bandwidth Compute (HBC). Jest to hybrydowe rozwiązanie łączące stosy pamięci LPDDR połączone ze sobą za pomocą mostków TSV i tzw. akcelerator HBC. Nowe rozwiązanie ma stanowić konkurencję dla HBM (High Bandwidth Memory) będąc tańszym i mniej prądożernym substytutem za sprawą użycia układów LPDDR zamiast standardowego DDR. Ponoć HBC ma zapewniać nawet 6-krotnie wyższą przepustowość na wat w porównaniu do HBM. I choć wydajność będzie niższa, to różnica ma być stosunkowo mała. Na dowód tego Qualcomm dołącza wyniki z których wynika, że pierwsza generacja HBC (Gen 1) osiągnęła przepustowość 133 TB/s.



Platformą testową był tu akcelerator AI250, który został wyposażony w pamięci HBC. Dla porównania model AI200 z tradycyjnymi pamięciami LPDDR5X był w niektórych przypadkach nawet 18-krotnie wolniejszy.



Swoją drogą testowany AI250 z pamięciami HBC Gen 1 ma być pierwszym akceleratorem z tymi kostkami, a jego debiut będzie mieć miejsce w połowie 2027 roku. Swoją drogą sam Qualcomm mimo iż opracował tę technologię nie jest w stanie sam produkować gotowych układów i w tym aspekcie musi skorzystać z pomocy podwykonawcy, którym najprawdopodobniej będzie Samsung Foundry.





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