Wtorek 30 czerwca 2026 Pamięci z EXPO ULL wcale nie są tak tanie jak przekonywało AMD

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 05:23 Zapowiadając na Computex 2026 standard EXPO Ultra Low Latency AMD sugerowało, że nowe zestawy pamięci DDR5 nie powinny być dużo droższe od obecnie sprzedawanych wersji EXPO. W rzeczywistości nie jest jednak tak różowo. Zestawy G.Skill Trident Z5 NeoX RGB 32 GB DDR5-6000 z obsługą EXPO ULL, które pojawił się już w sklepie Newegg w wariantach C26, C28, C30 i C36 są wyraźnie droższe od wersji niecertyfikowanych. I o ile w przypadku najtańszego wariantu C36 różnica jest nieduża - kosztuje on $549,99 podczas gdy za standardowy odpowiednik musimy zapłacić $499,99, to w przypadku TOPowej wersji mamy duży skok ceny.



I tak wariant C26 EXPO ULL wyceniono na $1099,99, podczas gdy odpowiadający mu zestaw Trident Z5 Neo kosztuje $699,99. Największa różnica dotyczy jednak modelu C28: $999,99 vs $559,99 za standardowy Neo (+79%).



Trzeba jednak uczciwie przyznać, że różnica ta nie jest zupełnie bezzasadna i zestawy NeoX rzeczywiście wnoszą techniczne ulepszenia. Warianty C26, C28 i C30 obniżają tRAS z 96 do zaledwie 32 cykli, a modele C26 i C28 redukują napięcie z 1,45V/1,40V do 1,35V. G.Skill zaznacza też, że NeoX stosuje dodatkowe sub-timingi EXPO ULL i wymaga zgodnej płyty głównej z odpowiednią wersją BIOS. Problem w tym, że AMD obiecywało przystępne ceny, a producenci i sprzedawcy potraktowali EXPO ULL jako kolejny tier premium i to dokładnie w momencie, gdy pamięci DDR5 i tak drożeją zgodnie z ogólnym trendem rynkowym.

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