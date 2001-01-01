Wtorek 30 czerwca 2026 Microsoft przebudowuje Game Passa. Wstrzymano rozmowy ze studiami 3rd party zainteresowanymi premierą w usłudze

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:26 Według Fernando Rizo, byłego CEO Modern Wolf, i Shamsa Jordaniego, CEO studia Arrowhead (twórców Helldivers), Xbox wstrzymał wszelkie negocjacje umów Game Pass z zewnętrznymi studiami deweloperskimi. Informacja o tym padła w podcaście The Business of Video Games, gdzie Rizo stwierdził, że po rozmowach z kolegami z branży dowiedział się, że „wszystkim wyrwano dywan spod nóg" i to mimo iż niektórzy z nich byli już na zaawansowanym stadium rozmów. Wstrzymanie negocjacji zbiega się w czasie z zapowiadanymi na lipiec zwolnieniami i możliwymi zamknięciami niektórych studiów Xbox.



Zawieszenie umów jest najpewniej tymczasowym ruchem poprzedzającym gruntowną przebudowę Game Pass. Pojawiły się już plotki o nowym, tańszym tierze subskrypcji obejmującym wyłącznie gry wewnętrznych studiów Xbox, a nowa CEO Asha Sharma wielokrotnie sygnalizowała chęć dotarcia do cenowo wrażliwych rynków. Jeśli dodamy do tego ostatnie zmiany jak brak dostępu do Call of Duty w momencie premiery gry przy jednoczesnej obniżce cen PC Game Pass Ultimate i Xbox Game Pass Ultimate, oraz pogłoski o fuzji obu wariantów subskrypcji w jeden wyraźnie zauważymy, że szykuje się jakaś duża zmiana. No i chyba dobrze, bo dotychczasowy model wyraźnie się nie sprawdzał.



Microsoft przebudowuje Game Passa. Wstrzymano rozmowy ze studiami 3rd party zainteresowanymi premierą w usłudze

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