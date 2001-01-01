Wtorek 30 czerwca 2026 Versal Premium Gen 2 Memory on Package – nowe rozwiązanie od AMD dla biznesu

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:27 AMD ogłosiło wprowadzenie na rynek Versal Premium Gen 2 Memory on Package, nowej wersji adaptacyjnego układu SoC z pamięcią LPDDR5X zintegrowaną na jednej płytce PCB. Konstrukcja MoP będą sprzedawane w kilku wariantach z czego TOPowa wersja ma oferować 32GB pamięci LPDDR5X o przepustowości do 288 GB/s. AMD twierdzi, że dzięki umieszczeniu wszystkiego na jednej płytce urządzenia końcowe z tym modułem (a przynajmniej ich część obliczeniowa) mogą być nawet o 60% mniejsze w porównaniu ze standardowymi systemami z osobnymi kośćmi pamięci.



Versal Premium Gen 2 MoP jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych i mają być dostępne oraz wspierane przez ponad 15 lat. Rozwiązanie to posiada też interfejs IP CXL 3.1 i PCIe 6.0 o przepustowości 64 Gb/s i można je sparować z procesorami EPYC i modułami rozszerzeń pamięci CXL w systemach wymagających większych zasobów pamięci.



Urządzenia są przystosowane do pracy w temperaturach od -40°C do 110°C. Wśród ich cech AMD wymienia również wsparcie dla systemów weryfikujących integralność danych i zapewniających szyfrowanie informacji przesyłanych przez złącze PCIe i przechowywanych w pamięciach DDR z użyciem silnika kryptograficznego 400G.



Versal Premium Gen 2 MoP mają być dostępne dla partnerów do testów pod koniec 2026 roku, a dostawy produkcyjne planowane są na drugą połowę 2027 roku.





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