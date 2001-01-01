Nie kupuj SSD tylko po liczbie MB/s. W codziennym użyciu możesz nie zobaczyć żadnej różnicy

Na pudełku dysku SSD najłatwiej sprzedać jedną liczbę. 7000 MB/s wygląda świetnie. 10 000 MB/s wygląda jeszcze lepiej. 14 000 MB/s brzmi jak sprzęt z innej ligi. Problem w tym, że ta liczba najczęściej dotyczy sekwencyjnego odczytu w idealnych warunkach, a komputer rzadko pracuje w idealnych warunkach. System, gry, przeglądarka, programy i kopiowanie mieszanych plików potrafią powiedzieć o dysku znacznie więcej niż największa wartość z tabelki.









Sekwencyjny transfer robi wrażenie, ale nie zawsze robi robotę Producenci chwalą się głównie odczytem i zapisem sekwencyjnym, bo to proste do pokazania. Duży plik, długa operacja, wysoki wynik. I faktycznie: szybki SSD potrafi wtedy rozwinąć skrzydła. Ma to znaczenie przy montażu wideo, pracy z dużymi archiwami, kopiowaniu materiałów RAW czy przerzucaniu projektów między dyskami. Tyle że codzienne użycie komputera wygląda inaczej. Windows nie ładuje jednego ogromnego pliku. Gra nie zawsze czyta dane idealnie liniowo. Przeglądarka, komunikator, launcher, antywirus i programy w tle wykonują mnóstwo mniejszych operacji. Wtedy ważniejsze stają się opóźnienia, wydajność przy małych blokach danych, zachowanie dysku po zapełnieniu, kontroler, pamięć NAND i to, czy nośnik nie zaczyna się dławić po kilku minutach pracy. Dlatego dwa dyski o podobnym transferze sekwencyjnym mogą dawać inne wrażenia w realnym komputerze. I odwrotnie: model z niższą liczbą MB/s w tabelce może być całkowicie wystarczający do gier, systemu i codziennej pracy. PCIe 5.0 nie jest automatycznie lepszym wyborem Dyski PCIe 5.0 potrafią dziś pokazywać transfery, które jeszcze niedawno wyglądały absurdalnie. Sam standard PCIe 5.0 podwaja przepustowość względem PCIe 4.0, a w konfiguracji x4 daje teoretyczny zapas, którego nośniki NVMe mogą używać do bardzo szybkiego transferu sekwencyjnego. To dlatego topowe modele dochodzą do wartości w okolicach kilkunastu GB/s. Ale wyższy standard to nie tylko większa szybkość. To także więcej ciepła, wyższe wymagania wobec chłodzenia i często wyższa cena. W wielu zestawach dysk PCIe 4.0 nadal będzie rozsądniejszym wyborem, bo oferuje świetną wydajność bez dopłaty za transfery, których użytkownik może nigdy realnie nie wykorzystać. Do gier, systemu, pracy biurowej, programowania, przeglądarki i typowego domowego użycia porządny SSD PCIe 4.0 jest nadal bardzo mocnym wyborem. Dopłata do PCIe 5.0 zaczyna mieć więcej sensu wtedy, gdy komputer faktycznie pracuje na dużych plikach albo gdy użytkownik świadomie buduje zestaw z zapasem na kilka lat. DRAM, HMB i cache, czyli rzeczy ważniejsze niż marketing W specyfikacji SSD warto szukać nie tylko transferu. Dużo mówi też to, czy dysk ma własną pamięć DRAM, czy jest konstrukcją DRAM-less korzystającą z HMB, czyli Host Memory Buffer. HMB pozwala dyskom bez własnego DRAM-u używać części pamięci RAM komputera, co może poprawiać wydajność takich nośników w określonych scenariuszach. Czy to znaczy, że dysk bez DRAM-u jest zły? Nie. Dobre współczesne konstrukcje DRAM-less potrafią być świetnym wyborem do komputera domowego, konsoli, laptopa albo drugiego dysku na gry. Trzeba tylko wiedzieć, co się kupuje. Jeżeli SSD ma być głównym dyskiem systemowym w mocnym komputerze, pracować z dużymi projektami, bazami danych, maszynami wirtualnymi albo intensywnym zapisem, model z lepszym kontrolerem i własnym DRAM-em może być bardziej przewidywalny. Jeśli ma przechowywać gry, multimedia i codzienne pliki, dobry DRAM-less często wystarczy. SLC cache potrafi ukryć prawdę o dysku Wiele SSD działa bardzo szybko na początku zapisu, bo korzysta z pseudo-SLC cache. W uproszczeniu: część pamięci NAND pracuje w trybie szybszym, żeby przyspieszyć krótsze operacje. Dla użytkownika wygląda to świetnie, bo kopiowanie zaczyna się z dużą prędkością. Problem pojawia się wtedy, gdy cache się zapełni. W tańszych albo mocno zapełnionych dyskach prędkość zapisu potrafi wtedy spaść bardzo wyraźnie. To nie musi przeszkadzać osobie, która instaluje gry i przerzuca pliki okazjonalnie. Ale jeśli ktoś regularnie zapisuje setki gigabajtów materiału, różnica między dyskami zaczyna być bardzo odczuwalna. Dlatego przy wyborze SSD warto sprawdzać testy długiego zapisu, a nie tylko pierwsze 30 sekund benchmarku. Temperatura potrafi zepsuć świetny wynik Szybki dysk NVMe zamknięty pod kartą graficzną, bez radiatora i bez przepływu powietrza, może nie pracować tak, jak sugeruje specyfikacja. Gdy kontroler robi się zbyt gorący, dysk ogranicza wydajność, żeby się chronić. To normalne zachowanie, ale dla użytkownika oznacza jedno: piękny wynik z pudełka przestaje mieć znaczenie. Przy PCIe 5.0 temat temperatur jest szczególnie ważny. Warto sprawdzić, czy płyta główna ma sensowny radiator M.2, czy obudowa zapewnia przepływ powietrza i czy wybrany dysk nie wymaga chłodzenia aktywnego. Mały wentylator na SSD może wyglądać efektownie, ale nie każdy chce kolejnego źródła hałasu w komputerze. Czasem lepszy będzie chłodniejszy, tańszy i nadal szybki model PCIe 4.0 niż gorący nośnik PCIe 5.0 kupiony tylko po to, żeby mieć większą liczbę w benchmarku. Gry nie zawsze wykorzystują najszybsze SSD Gracze często słyszą, że szybki SSD skróci ładowanie gier. To prawda, ale tylko do pewnego momentu. Przesiadka z HDD na SSD daje ogromną różnicę. Przesiadka ze słabego SATA SSD na dobry NVMe też może być zauważalna. Ale różnica między szybkim PCIe 4.0 a ekstremalnym PCIe 5.0 w wielu grach będzie znacznie mniej spektakularna. Technologie takie jak DirectStorage mają zmienić sposób ładowania danych w grach, a Microsoft rozwija ten kierunek dalej — w 2026 roku pojawiły się informacje o DirectStorage 1.4 z obsługą Zstandard i narzędziami usprawniającymi przygotowanie zasobów. Tyle że to nadal wymaga wsparcia po stronie gier i silników. Sam zakup bardzo szybkiego SSD nie sprawi magicznie, że każda gra zacznie działać inaczej. Dlatego do biblioteki gier najczęściej bardziej opłaca się kupić większy, solidny dysk niż mniejszy model z rekordowym transferem. Pojemność bywa ważniejsza niż prędkość To brzmi mało efektownie, ale w praktyce często lepiej kupić większy SSD niż szybszy SSD. Dyski zapełnione pod korek potrafią działać gorzej, a komfort używania komputera rośnie, gdy nie trzeba co tydzień kasować gier, projektów i plików tymczasowych. W 2026 roku 1 TB to rozsądne minimum dla głównego komputera, ale 2 TB coraz częściej jest po prostu wygodniejszym wyborem. Szczególnie jeśli gramy, nagrywamy wideo, pracujemy ze zdjęciami albo nie chcemy żonglować biblioteką Steam. Różnica między 7000 a 12 000 MB/s może być mniej odczuwalna niż różnica między dyskiem, na którym jest jeszcze 600 GB wolnego miejsca, a takim, który świeci na czerwono od miesięcy. Jak więc kupić SSD z głową? Najpierw trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, do czego dysk będzie używany. Do systemu i codziennej pracy? Do gier? Do montażu wideo? Do laptopa? Do małego komputera bez dobrego chłodzenia? Do archiwum danych? Dopiero potem warto patrzeć na parametry. Najważniejsze są: interfejs zgodny z płytą główną, pojemność, typ pamięci NAND, kontroler, obecność DRAM lub jakość HMB, zachowanie po zapełnieniu cache, temperatury, TBW, długość gwarancji i realne testy w scenariuszach podobnych do naszych zastosowań. Transfer sekwencyjny też ma znaczenie. Po prostu nie powinien być jedyną rzeczą, która decyduje o zakupie. Najpierw wybierz sensowny dysk, potem szukaj okazji Najgorszy zakup to nie ten, w którym przepłaciliśmy 30 zł. Najgorszy jest ten, w którym kupiliśmy nieodpowiedni sprzęt tylko dlatego, że miał wielką liczbę w opisie i dobrą promocję. Dlatego najpierw warto wybrać klasę dysku: PCIe 4.0 czy 5.0, 1 TB czy 2 TB, z DRAM czy bez, do laptopa czy komputera stacjonarnego, pod gry czy pod pracę. Dopiero później ma sens szukanie najlepszej ceny. Na tym etapie przydaje się Rabatio.com, gdzie można sprawdzić aktualne promocje i kody rabatowe do sklepów z elektroniką oraz podzespołami komputerowymi. To dobre domknięcie procesu: najpierw technicznie wybierasz sprzęt, który ma sens, a dopiero potem sprawdzasz, czy da się kupić go taniej. Niezależnie czy jesteś fanem zakupów w X-kom, Komputronik czy może znajdziesz dobry kod rabatowy Media Expert - warto sprawdzić ofertę rabatową przed zakupem. Bo dobry SSD nie musi mieć największej liczby MB/s na pudełku. Musi pasować do komputera, zastosowania i budżetu. Reszta to często marketing.