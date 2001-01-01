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Czwartek 2 lipca 2026 
    

Litografia Samsung 1.4nm pojawi się później niż pierwotnie planowano


Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:14
Według południowokoreańskich mediów Samsung ma rozpocząć masową produkcję chipów w procesie 1,4 nm później niż pierwotnie planowano. Pierwotnie firma celowała w 2028 rok, ale teraz mówi się o roku 2029. Oryginalny harmonogram miał zostać przesunięty z uwagi na opóźnienia w rozbudowie mocy produkcyjnych dla litografii 2 nm SF2 oraz jego odmiany SF2P. Dla kontekstu Intel planuje ryzykowną produkcję 14A w 2028 roku, a masową w 2029, natomiast TSMC ma rozpocząć produkcję chipów dla klientów w A14 w 2028 roku.

Wraz z litografią 1.4nm Sasmung planuje przejście na litografię High-NA EUV, co wiąże się z gruntowną modernizacją parku maszynowego tej firmy. Samsung współpracuje w tym zakresie zarówno z krajowymi dostawcami, jak i z zagranicznymi producentami sprzętu, takimi jak Applied Materials, Lam Research oraz oczywiście ASML. Według wcześniejszych informacji ten ostatni ma dostarczyć do końca 2027 roku około siedmiu maszyn High-NA EUV, co ma znacząco zwiększyć potencjał produkcyjny Samsung Foundry (powyżej 100 tys. wafli miesięcznie).

 
    
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