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Czwartek 2 lipca 2026 
    

Sony rezygnuje z wydawania fizycznych gier


Autor: Wedelek | źródło: Sony Blog | 05:24
Sony ogłosiło, że kończy z fizycznymi wydaniami gier stawiając w 100% na wersje cyfrowe. Z wydanego oświadczenia dowiadujemy się, że wszystkie gry wydane po styczniu 2028 roku mają być dostępne jedynie w wersji digital i będzie je można kupić w PS Store oraz u wybranych partnerów japońskiego giganta. Sony zaznaczyło przy tym, że zmiana nie obejmie gier, które ukażą się w wersji pudełkowej przed 2028 rokiem. Te nadal będą wydawane w formie pudełkowej.

Sony tłumaczy decyzję rosnącą popularnością cyfrowej dystrybucji i chęcią lepszego dopasowania się do sposobu, w jaki większość graczy dziś kupuje i uruchamia gry. W praktyce zmiana ta jest dla firmy niezwykle lukratywna, bo wersji cyfrowej nie da się odsprzedać, więc nie trzeba konkurować ceną z używanymi wydaniami fizycznymi, a sama cena może dłużej utrzymywać się na wysokim poziomie.

To też w praktyce oznacza, że PlayStation 6 będzie pozbawione napędu, bo ten zwyczajnie nie będzie potrzebny. Być może pojawi się opcja z dołączanym napędem, ale raczej nie liczyłbym że będzie on dołączany do standardowej wersji konsoli.

 
    
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