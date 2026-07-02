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Czwartek 2 lipca 2026 
    

Zaczyna brakować gazów do produkcji mikroprocesorów


Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:44
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Producenci półprzewodników mierzą się od niedawna z niedoborem kilku kluczowych gazów używanych w procesie produkcji układów scalonych. Mowa przede wszystkim o CO2, który jest kluczowym składnikiem wykorzystywanym w procesie czyszczenia wafli i struktur układów scalonych oraz WF6 (Sześciofluorek wolframu), który jest masowo używany w procesie tzw. pakowania (umieszczanie jądra krzemowego na płytce PCB) układów scalonych, w tym pamięci HBM i 3D NAND Flash.

Według The Elec problemem są niższe moce przerobowe w Korei Południowej oraz niepewność wokół dostaw ropy związanych z kryzysem na Bliskim Wschodzie, a jeden z przedstawicieli dostawców gazów przyznał wprost, że „nie ma praktycznej możliwości zwiększenia produkcji (CO2) w krótkim terminie".

Najbardziej odczuwają to Samsung i SK Hynix, których zapasy spadły poniżej miesięcznego zapotrzebowania. Co istotne mówimy tu o dużych ilościach, bo według szacunków Samsung zużywa 1800–2000 ton metrycznych CO2 miesięcznie, a SK Hynix 600–700 ton. Jeśli więc nic się nie zmieni, to czeka nas kolejny wzrost cen.

 
    
K O M E N T A R Z E
    

  1. Kolejny przykład delegacji produkcji do Chin. (autor: Kenjiro | data: 2/07/26 | godz.: 11:09)
    Było fajnie i miło, gdy Chiny usłużnie pozwalały zagranicznym firmom rozwijać produkcję wielu kluczowych składników, a tu taka niespodzianka.
    No, bo kto mógłby się spodziewać takiego zachowania monopolisty, gdy w historii można znaleźć mnóstwo takich przykładów, opisywanych nawet w podręcznikach do ekonomii, czy ekonomiki.

     
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