Czwartek 2 lipca 2026 Zaczyna brakować gazów do produkcji mikroprocesorów

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:44 (1) Producenci półprzewodników mierzą się od niedawna z niedoborem kilku kluczowych gazów używanych w procesie produkcji układów scalonych. Mowa przede wszystkim o CO2, który jest kluczowym składnikiem wykorzystywanym w procesie czyszczenia wafli i struktur układów scalonych oraz WF6 (Sześciofluorek wolframu), który jest masowo używany w procesie tzw. pakowania (umieszczanie jądra krzemowego na płytce PCB) układów scalonych, w tym pamięci HBM i 3D NAND Flash.



Według The Elec problemem są niższe moce przerobowe w Korei Południowej oraz niepewność wokół dostaw ropy związanych z kryzysem na Bliskim Wschodzie, a jeden z przedstawicieli dostawców gazów przyznał wprost, że „nie ma praktycznej możliwości zwiększenia produkcji (CO2) w krótkim terminie".



Najbardziej odczuwają to Samsung i SK Hynix, których zapasy spadły poniżej miesięcznego zapotrzebowania. Co istotne mówimy tu o dużych ilościach, bo według szacunków Samsung zużywa 1800–2000 ton metrycznych CO2 miesięcznie, a SK Hynix 600–700 ton. Jeśli więc nic się nie zmieni, to czeka nas kolejny wzrost cen.

K O M E N T A R Z E

Kolejny przykład delegacji produkcji do Chin. (autor: Kenjiro | data: 2/07/26 | godz.: 11:09 )

Było fajnie i miło, gdy Chiny usłużnie pozwalały zagranicznym firmom rozwijać produkcję wielu kluczowych składników, a tu taka niespodzianka.

No, bo kto mógłby się spodziewać takiego zachowania monopolisty, gdy w historii można znaleźć mnóstwo takich przykładów, opisywanych nawet w podręcznikach do ekonomii, czy ekonomiki.



D O D A J K O M E N T A R Z

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