Poniedziałek 6 lipca 2026 Intel produkuje 30 000 wafli w 18A

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:13 Jakiś czas temu Intel chwalił się, że udało mu się rozwiązać wszystkie problemy z uzyskiem litografii 18A. Potwierdzają to analizy domu maklerskiego BlueFin Research Partners, według których poprawa jest na tyle duża, że wielkoskalowa produkcja na tym węźle stała się opłacalna zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Poprawa uzysku 18A wynosiła do tej pory około 7% miesięcznie, a trend ten utrzymywał się aż do premiery pierwszego produktu na tym procesie tj. Panther Lake. Dla procesu oznacza to zazwyczaj współczynnik defektów na poziomie D0=0,1–0,2, a Intel ma obecnie osiągać dolną granicę tego przedziału.



Produkcja układów w litografii 18A odbywa się w dwóch fabrykach: Fab 52 w Phoenix w Arizonie oraz zakładzie w Hillsboro w Oregonie. Oba łącznie wytwarzają około 30 tys. wafli miesięcznie i na ten moment niemal cała produkcja jest przeznaczana na wewnętrzne potrzeby firmy.



Jeśli chodzi o kolejne węzły, Intel rozpoczął produkcję próbną (risk production) procesu 18A-P w zakładzie D1X w Oregonie, z planami przeniesienia go docelowo do Fab 62 gdzie ma być masowo produkowany. Jego miejsce zajmie 14A, który ma być produkowany najpierw w D1X a następnie w zakładach w Ohio w którym Intel buduje drugą linię produkcyjną dla tego węzła. Próbna produkcja w tej litografii ma ruszyć w 2028 roku, a produkcja masowa rozpocznie się w 2029 roku.

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