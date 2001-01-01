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Poniedziałek 6 lipca 2026 
    

Intel planuje dwa nowe procesory z pamięcią bLLC


Autor: Wedelek | źródło: X.com / VideoCardZ | 05:26
Według użytkownika X o pseudonumie Jaykihn, Intel przygotowuje dwa nowe modele procesorów z serii Core Ultra 400S (Nova Lake-S) o konfiguracji 6+12+4, co oznacza 6 rdzeni P, 12 rdzeni E i 4 rdzenie LP-E. W sumie to 22 rdzenie zgrupowane w pojedynczym chiplecie obliczeniowym wspieranym przez dodatkowy moduł bLLC (Big Last Level Cache). Wcześniejsze przecieki sugerowały, że w najmocniejszej wersji otrzymamy 144 MB pamięci bLLC, ale nie wiadomo, czy dotyczy to również opisywanych tu układów.

Przecieki sugerują, że oba CPU mają różnić się poborem mocy i zdolnościami do OC. Droższy ma być odblokowaną wersją z limitem 125W, a tańszy ma mieć zablokowany mnożnik i 65 W.

Układy z rodziny Nova Lake mają oferować do 52 rdzeni x86, obsługiwać pamięci DDR5-8000 oraz wymagać nowego gniazda LGA 1954, które ma jednak być kompatybilne z układami chłodzenia dla Socket V. Niedawno ujawniono też, że limit mocy turbo (PL2) dla wariantu dwuchipletowego ma sięgać nawet 474 W. Premiera Nova Lake-S spodziewana jest w 2027 roku, przy czym jako pierwsze mają pojawić się modele jednochipletowe, a na dwuchipletowe będziemy musieli poczekać nieco dłużej.

 
    
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