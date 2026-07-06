Poniedziałek 6 lipca 2026 Intel podnosi ceny Core Ultra 200S Plus

Autor: Wedelek | źródło: HarwareLuxx | 05:43 (1) Procesory z serii Core Ultra 200S Plus Arrow Lake cieszyły się do tej pory dużą estymą wśród użytkowników, którzy szukali chipów o dobrym stosunku ceny do możliwości. Niestety jest to już przeszłość, bo Intel zdecydował się dość znacząco podnieść oficjalne, sugerowane ceny detaliczne dla tych układów. I tak Core Ultra 7 270K Plus zdrożał ze 299 do 339–349 dolarów, cena Core Ultra 5 250K Plus podskoczyła ze 199 do 219–229 dolarów, a pozbawiony zintegrowanej grafiki Core Ultra 5 250KF Plus podrożał o około 18%, ze 184 do 204–214 dolarów.



Zapytany o przyczyny podwyżek, Intel potwierdził zmianę cennika i tłumacząc go rosnącymi kosztami w łańcuchu dostaw oraz silnym popytem na procesory z serii Core Ultra 200S Plus. Firma dodała, że te podwyżki wpisują się w szerszy trend zmian na rynku i najpewniej nie jest to koniec przymusowych korekt cenowych.





A tak prezentują się ceny w Euro



K O M E N T A R Z E

A niech sobie podnosi (autor: maximus1 | data: 6/07/26 | godz.: 14:47 )

Mnie to nie dotyczy, ponad pol roku temu zmienilem ryzen 3600 na 16 rdzeniowego ryzen 9 5950x - na allegro udalo sie kupic za jakies 1040 złotych - oczywiscie nową sztukę. Platforma AM4 posłuży mi jeszcze sporo lat :)



D O D A J K O M E N T A R Z

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