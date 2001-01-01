Poniedziałek 6 lipca 2026 Petycja do Sony o utrzymanie gier fizycznych cieszy się dużym poparciem

Autor: Wedelek | źródło: Change.org | 05:47 Jak już wiecie Sony ogłosiło, że od stycznia 2028 roku zaprzestanie produkcji płyt dla konsol PlayStation, a nowe gry na będą wydawane wyłącznie cyfrowo. Decyzja ta spotkała się z falą krytyki ze strony fanów, dla których fizyczne nośniki wciąż mają znaczenie, choćby ze względu na zachowanie gier dla przyszłych pokoleń. W świetle tych zmian coraz głośniej mówi się też o systemie dynamicznych cen w PS Store i zapisie w regulaminie, który pozwala na usunięcie konta po minimum 3 latach nieaktywności. Dla wielu jest to po prostu niedopuszczalne, tym bardziej, że Sony jako defacto monopolista będzie mógł robić co chce.



Na fali niezadowolenia na Change.org powstała petycja założona przez Jade Pearce, która w mniej niż dobę zebrała ponad 12 800 zweryfikowanych podpisów. Oczywiście Ilość ta cały czas rośnie, ale szczerze powiedziawszy mimo skali poparcia trudno liczyć na to, że Sony zmieni zdanie.



Decyzja Sony zbiegła się w czasie z odrzuceniem przez UE petycji Stop Killing Games oraz z uruchomieniem preorderów GTA 6, które w wydaniu pudełkowym ma mieć jedynie kod aktywacyjny, bez płyty. I kto by pomyślał, że krytykowane do niedawna Game Key Cards od Nintendo mogą zostać niebawem jedyną opcją na kupienie odsprzedawalnej wersji gry. No a przynajmniej na konsolach, bo na PC jest jeszcze GOG i… piractwo. Co to się porobiło.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



