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|Poniedziałek 6 lipca 2026
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Kolejne przecieki sugerują AVX-512 w Nova Lake
Autor: Wedelek | źródło: TechPowerUp | 06:21
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|Według informacji Jaya Kihna wraz z debiutem procesorów Core Ultra 4xx "Nova Lake" Intel odda w ręce klientów detalicznych procesory ze wsparciem dla instrukcji AVX-512. Co równie ważne 512-bitowe instrukcje SIMD będą mogły być przetwarzane zarówno przez nastawione na wysoką wydajność rdzenie "Coyote Cove", jak i energooszczędne "Arctic Wolf". Identyczny zestaw instrukcji (ISA) ma wykluczyć ewentualne problemy z migracją wątków między rdzeniami. To właśnie z tego względu ostatnim procesorem Intela z serii Core z oficjalnym wsparciem AVX-512 był "Rocket Lake" (11 generacja), gdzie mieliśmy tylko jeden rodzaj rdzenia.
A że wsparcie dla AVX-512 wymagało dodatkowego krzemu i na dodatek prowadziło do nadmiernego nagrzewania się CPU, to w kolejnych generacjach Intel wycofał się z AVX-512. Dla porównania, AMD wprowadziło wsparcie dla AVX-512 wraz z architekturą "Zen 4", a następnie poprawiło jego wydajność w "Zen 5".
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|D O D A J K O M E N T A R Z
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