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Środa 8 lipca 2026 
    

Xbox planuje kolejne zwolnienia. Cztery studia zostaną wypchnięte z Xboxa


Autor: Wedelek | 05:19
Microsoft rozpoczął jedną z największych restrukturyzacji w historii marki. Docelowo w ciągu trwającego roku finansowego (FY27) zespół Xboksa zmniejszy się o około 3200 stanowisk. Pierwszy etap zwolnień już się zaczął i obejmie 1600 pracowników Xboxa będąc elementem szerszych cięć w Microsofcie, które objęły łącznie 4800 osób z różnych działów. Asha Sharma zapowiedziała też, że Xbox opuszczą cztery duże studia. Double Fine Productions i Compulsion Games staną się niezależnymi firmami zachowującymi swoje IP i dotychczasowy dorobek, natomiast Ninja Theory i Undead Labs zostaną sprzedane.

Co ciekawe Microsoft zapewni finansowanie na dokończenie i rozwój już tworzonych gier, tj. odpowiednio Senua oraz State of Decay 3. To samo tyczy zapowiedzianych gier pierwszoosobowych pozostałych studiów, tj. Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang i Xbox Game Studios. W ramach reorganizacji Mojang oraz King będą raportować bezpośrednio do Sharmy, Helen Chiang awansowała na nowo utworzone stanowisko Chief Operating Officer z pełną odpowiedzialnością za wyniki finansowe działów treści, sprzętu, platformy i usług, a po 17 latach pracy na emeryturę odchodzi Dave McCarthy.


W wewnętrznym memo Sharma tłumaczy skalę zmian drastycznym spadkiem marży, która jest 3–10 razy niższa niż w porównywalnych biznesach platformowo-wydawniczych. Sharma wspomina też o spadku ilości użytkowników oraz o "najpoważniejszym kryzysie sprzętowym w historii branży", nie podając jednak szczegółów, co zbiega się z wcześniejszymi podwyżkami cen konsol Xbox w wielu regionach.

 
    
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