Środa 8 lipca 2026 FiiO LEVEL 1 – kompaktowy wzmacniacz stereo do zastosowań desktopowych

Autor: Adam | 21:38 FiiO wprowadza do oferty model LEVEL 1 – niewielki wzmacniacz stereo zaprojektowany jako centrum domowego systemu Hi-Fi. Urządzenie łączy znaczną moc wyjściową, nowoczesne wejścia cyfrowe i klasyczne sterowanie analogowe w obudowie z aluminium i drewnianymi panelami bocznymi. Propozycja adresowana jest do osób, które chcą stworzyć system stereo w uproszczonej konfiguracji lub użyć wzmacniacza do istniejących kolumn pasywnych.



LEVEL 1 ma wymiary 181 × 133 × 36 mm. Jako układ wzmacniacza wykorzystano TPA3255 firmy Texas Instruments (technologia PurePath™ Ultra-HD), co zapewnia wysoką sprawność i niski poziom zniekształceń.



Dostarczany zasilacz 48 V / 5 A pozwala na uzyskanie mocy do 2 × 120 W przy obciążeniu 4 Ω. Urządzenie może pracować również z opcjonalnym zasilaczem 53 V / 12 A, co podnosi moc wyjściową do około 2 × 300 W przy 4 Ω.





LEVEL 1 oferuje następujące złącza:



- Bluetooth 6.0 z obsługą kodeka LDAC

- wejście USB (PCM do 24-bit/96 kHz)

- wejście koaksjalne

- wejście analogowe LINE IN

- wyjście PRE OUT

- wyjście do aktywnego subwoofera



W takich warunkach wzmacniacz może współpracować z komputerem, odtwarzaczem CD, streamerem, smartfonem lub, poprzez zewnętrzny przedwzmacniacz, z gramofonem.



Sterowanie i korekcja

Regulacja basu i sopranów możliwa jest przez fizyczne pokrętła na panelu przedniego, co upraszcza obsługę w porównaniu do urządzeń wymagających wyłącznie aplikacji.



Do szczegółowej personalizacji brzmienia przewidziano aplikację FiiO Control, pozwalającą na ustawienie parametrycznego korektora PEQ dla wejść cyfrowych.





Wewnątrz urządzenia zastosowano:



- sześciowarstwową płytkę PCB z grubymi ścieżkami miedzianymi

- kondensatory znanych producentów (Niemcy, Japonia)

- ekranowane cewki ograniczające zakłócenia

- układ zasilania zaprojektowany z myślą o niskim poziomie szumów i wysokiej dynamice



Obudowa wykonana jest z aluminium, uzupełnionego drewnianymi panelami bocznymi. Klasyczne pokrętła dopełnione są podświetleniem RGB, które informuje o wybranym źródle i aktywnym kodeku Bluetooth.



Najważniejsze informacje techniczne:



- wzmacniacz klasy D na układzie TI TPA3255

- moc do 2 × 300 W (z opcjonalnym zasilaczem)

- Bluetooth 6.0 z LDAC

- wejścia: USB, koaksjalne, LINE IN

- wyjścia: PRE OUT, subwoofer

- regulacja basu i sopranów na panelu

- obsługa aplikacji FiiO Control (PEQ)

- konstrukcja aluminiowo-drewniana

- obsługa PCM do 24-bit/96 kHz przez USB



LEVEL 1planowany jest do pojawienia się u autoryzowanych partnerów FiiO w Polsce w sierpniu 2026 r. Cena wprowadzeniowa wynosi 749 PLN.





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