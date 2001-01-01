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Środa 8 lipca 2026 
    

FiiO LEVEL 1 – kompaktowy wzmacniacz stereo do zastosowań desktopowych


Autor: Adam | 21:38
FiiO wprowadza do oferty model LEVEL 1 – niewielki wzmacniacz stereo zaprojektowany jako centrum domowego systemu Hi-Fi. Urządzenie łączy znaczną moc wyjściową, nowoczesne wejścia cyfrowe i klasyczne sterowanie analogowe w obudowie z aluminium i drewnianymi panelami bocznymi. Propozycja adresowana jest do osób, które chcą stworzyć system stereo w uproszczonej konfiguracji lub użyć wzmacniacza do istniejących kolumn pasywnych.

LEVEL 1 ma wymiary 181 × 133 × 36 mm. Jako układ wzmacniacza wykorzystano TPA3255 firmy Texas Instruments (technologia PurePath™ Ultra-HD), co zapewnia wysoką sprawność i niski poziom zniekształceń.

Dostarczany zasilacz 48 V / 5 A pozwala na uzyskanie mocy do 2 × 120 W przy obciążeniu 4 Ω. Urządzenie może pracować również z opcjonalnym zasilaczem 53 V / 12 A, co podnosi moc wyjściową do około 2 × 300 W przy 4 Ω.


LEVEL 1 oferuje następujące złącza:

- Bluetooth 6.0 z obsługą kodeka LDAC
- wejście USB (PCM do 24-bit/96 kHz)
- wejście koaksjalne
- wejście analogowe LINE IN
- wyjście PRE OUT
- wyjście do aktywnego subwoofera

W takich warunkach wzmacniacz może współpracować z komputerem, odtwarzaczem CD, streamerem, smartfonem lub, poprzez zewnętrzny przedwzmacniacz, z gramofonem.

Sterowanie i korekcja
Regulacja basu i sopranów możliwa jest przez fizyczne pokrętła na panelu przedniego, co upraszcza obsługę w porównaniu do urządzeń wymagających wyłącznie aplikacji.

Do szczegółowej personalizacji brzmienia przewidziano aplikację FiiO Control, pozwalającą na ustawienie parametrycznego korektora PEQ dla wejść cyfrowych.


Wewnątrz urządzenia zastosowano:

- sześciowarstwową płytkę PCB z grubymi ścieżkami miedzianymi
- kondensatory znanych producentów (Niemcy, Japonia)
- ekranowane cewki ograniczające zakłócenia
- układ zasilania zaprojektowany z myślą o niskim poziomie szumów i wysokiej dynamice

Obudowa wykonana jest z aluminium, uzupełnionego drewnianymi panelami bocznymi. Klasyczne pokrętła dopełnione są podświetleniem RGB, które informuje o wybranym źródle i aktywnym kodeku Bluetooth.

Najważniejsze informacje techniczne:

- wzmacniacz klasy D na układzie TI TPA3255
- moc do 2 × 300 W (z opcjonalnym zasilaczem)
- Bluetooth 6.0 z LDAC
- wejścia: USB, koaksjalne, LINE IN
- wyjścia: PRE OUT, subwoofer
- regulacja basu i sopranów na panelu
- obsługa aplikacji FiiO Control (PEQ)
- konstrukcja aluminiowo-drewniana
- obsługa PCM do 24-bit/96 kHz przez USB

LEVEL 1planowany jest do pojawienia się u autoryzowanych partnerów FiiO w Polsce w sierpniu 2026 r. Cena wprowadzeniowa wynosi 749 PLN.


 
    
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