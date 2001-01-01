Środa 8 lipca 2026 Intel szykuje mainstreamowe Xeony z rodziny Nova Lake-S

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:45 Intel szykuje nową wersję bardziej mainstreamowych Xeonów dla komputerów typu desktop bazujących na architekturze Nova Lake-S i gnieździe LGA 1954. Wiadomo, że platforma ta ma nosić nazwę kodową "Dunlow" i obejmować maksymalnie 28 rdzeniowe egzemplarze o TDP do 95 W z obsługą dwukanałowej pamięci DDR5. Co ciekawe, w przeciwieństwie do poprzednich Xeonów z rodziny Raptor Lake opartych wyłącznie na rdzeniach P, nadchodzące egzemplarze mają łączyć rdzenie P i E, co oznacza powrót rdzeni efektywnościowych do desktopowych Xeonów Intela.



Odkryto też pierwszą płytę referencyjną dla Xeonów od Supermicro - model MBD-X15SDCB-IN001. Papierowa premiera procesorów Nova Lake spodziewana jest na początku 2027 roku, a ich pełna dostępność jest spodziewana kilka miesięcy później.





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