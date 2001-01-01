Środa 8 lipca 2026 Ryzen z rodziny Medusa Point z olbrzymim skokiem wydajności

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:58 W bazie Geekbench po raz kolejny pojawił się układ AMD z rodziny Medusa Point, o oznaczeniu "Ryzen 9" z ID "100-000001713-33_N". Układ ten oferuje 10 rdzeni opartych na architekturze x86 Zen 6 z obsługą 20 wątków w układzie 4P+6E (pierwsze, to rdzenie o wysokiej wydajności, drugie są energooszczędne), 32 MB pamięci podręcznej L3 oraz 10 MB L2. Testowany model pracował z zegarem bazowym 2,00 GHz i posiadał pełne wsparcie dla FP16 poprzez zestaw instrukcji "AVX-VNNI".



W testach syntetycznych 10-rdzeniowy Medusa Point uzyskał 3174 punktów gdy obciążony był jeden rdzeń i 15 092 punktów gdy pracowały wszystkie. Jest to bardzo dobry wynik jak na tak niską częstotliwość taktowania (2GHz). Zwłaszcza, że jest on odpowiednio o 29% i 22% wyższy niż średnia dla obecnego Ryzena AI 9 365 z rdzeniami Zen 5, który pracuje z zegarem do 5 GHz.



I choć GeekBench nie jest zbyt dobrym środowiskiem testowym to i tak trudno zaprzeczyć, że nowa architektura jest wyraźnie wydajniejsza od poprzedniej i że czeka nas solidny wzrost wydajności. Układy AMD Medusa Point mają trafić na rynek w 2027 roku, a więcej szczegółów na ich temat dowiemy się podczas CES 2027.





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