Poniedziałek 13 lipca 2026 M7 Ultra z obsługą 1,5TB zunifikowanej pamięci RAM

Autor: Wedelek | źródło: Bloomberg | 05:35 Według Marka Gurmana z Bloomberga Apple zrezygnuje z mocniejszych wariantów M6 o oznaczeniu Pro i Max na rzecz szybszego opracowania serii M7 i przynieść spory skok wydajności. Nim jednak to nastąpi dostaniemy bazowego M6, który trafi do MacBooka Pro wprowadzając usprawnioną architekturę CPU, szybszy NPU, mocniejszy kontroler pamięci o przepustowości do ok. 200 GB/s (wzrost ze 123 GB/s w M5) oraz 12-rdzeniowy GPU (o 20% mocniejszy niż w M5). M7 z kolei dostanie kontroler zapewniający przepustowość pamięci rzędu 240 GB/s i będzie to pierwszy układ Apple Silicon produkowany przez Intela w procesie 18A-P.



Jego debiut jest planowany na pierwszą połowę 2027 roku. Kilka miesięcy później do podstawowej M7 dołączą wersje Pro i Max, które pojawią się pod koniec 2027 roku. Ale na tym nie koniec. Najciekawszym elementem planów wydawniczych Apple jest bowiem zapowiadany na 2028 model M7 Ultra tworzony z myślą o Mac Studio, który ma oferować aż 1,5 TB zunifikowanej pamięci podręcznej, a więc dwukrotnie więcej sprzedawany obecnie M5 Ultra (36 rdzeni CPU, 80 rdzeni GPU, 768 GB pamięci). Brzmi drogo. Pytanie tylko czy planów Apple nie pokrzyżuje trwająca ramokalipsa, która może zmniejszyć dostępność kości.

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