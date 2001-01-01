Poniedziałek 13 lipca 2026 Nvidia szykuje RTXa 5090 SE, czyli słabszą wersję 5090tki

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:45 Według GameGPU, Nvidia szykuje nową kartę graficzną GeForce RTX 5090 SE. Nowy akcelerator ma wypełnić lukę między obecnym RTX 5080 a flagowym RTX 5090 i w przeciwieństwie do wariantów RTX 5090D i RTX 5090D V2, RTX 5090 SE nie jest wersją regionalną tylko „zwykłym”, globalnie dostępnym modelem. Karta będzie bazować na tym samym rdzeniu "GB202" co RTX 5090, ale w przyciętej wersji z mniejszą ilośćią jednostek SM oraz węższą, 384-bitową magistralą pamięci GDDR7. Do dyspozycji użytkownika Nvidia odda 32 GB pamięci VRAM, uzyskanej dzięki wymieszaniu kości pamięci o różnej pojemności.



Jeśli plotki się potwierdzą, to w RTX 5090 SE będziemy mieć 110 aktywnych bloków SM ze 192 fizycznie dostępnych, co przełoży się na 14 080 rdzeni CUDA, 110 rdzeni RT, 440 rdzeni Tensor, 440 jednostek TMU oraz 144 jednostki ROP. TGP karty ma wynosić około 500 W, czyli nieco mniej niż w przypadku RTX 5090, która „zjadała” 575 W. Ptaszki ćwierkają, że Nvidia celuje w sugerowaną cenę startową na poziomie 1500 dolarów, choć realne ceny sklepowe wersji niereferencyjnej najpewniej będą wyższe.





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