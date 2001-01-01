Poniedziałek 13 lipca 2026 Valve zapowiedziało poprawkę usuwającą problem z czerwonym paskiem w Steam Machine

Autor: Wedelek | źródło: Valve | 05:58 Valve ogłosiło nadchodzącą aktualizację BIOS-u dla Steam Machine, która ma naprawić problem z wyświetlaniem czerwonego paska LED sygnalizującego przegrzanie urządzenia. Według działu wsparcia technicznego Steam, obecna wersja BIOSu działa niepoprawnie zbyt wcześnie aktywując czerwone podświetlenie. Na dowód tego przytoczono przykład jednego z użytkowników zgłaszających problem, w przypadku którego pasek zaczął świecić na czerwono w momencie, gdy temperatura GPU wynosiła 75°C, a CPU 81°C. To dużo poniżej progu, w którym maszyna powinna zgłaszać problem.



Aktualnie Steam Machine powinien wyświetlać czerwony pasek dopiero wtedy, gdy temperatura CPU przekroczy 95°C, a GPU 90°C. Nadchodząca aktualizacja ma rozwiązać problem przedwczesnego aktywowania ostrzeżenia przesuwając przy okazji oba progi do 100°C.



Według Valve, Steam Machine zaczyna ograniczać wydajność (tzw. throttling), gdy CPU lub GPU osiągnie 100°C, a przy dalszym wzroście temperatury system wyłącza się automatycznie w celu ochrony sprzętu. Po aktualizacji czerwone światło będzie więc pojawiać się dopiero w momencie rozpoczęcia throttlingu, a nie chwilę wcześniej jak ma to miejsce obecnie. Valve nie podało konkretnej daty wprowadzenia poprawki, zapewniając jedynie, że jest ona przygotowywana i zostanie wydana wkrótce.



Przy okazji warto zaznaczyć, że czerwony pasek może się też pojawić w przypadku, gdy uruchomiony zostanie trening pamięci, co jest osobnym problemem sprzętu od Valve.

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