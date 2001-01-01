Poniedziałek 13 lipca 2026 Microsoft musi zapłacić odszkodowanie za zawieszenie konta jednego z brazylijskich graczy

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 05:53 Brazylijski gracz, występujący w sieci jako Ordo_Liberal, uzyskał nakaz sądowy zmuszający Microsoft do przywrócenia mu dostępu do zawieszonego przez samego giganta z Redmond konta i wszystkich cyfrowych gier jakie do tej pory na nim posiadał. Jak wynika ze zrzutu ekranu opublikowanego na Reddicie, sąd dał firmie 15 dni na wykonanie decyzji i wypłatę odszkodowania w wysokości 400 dolarów (R$2,000). Jeśli gigant nie zastosuje się do wyroku, to będzie musiał zapłacić grzywnę, a odszkodowanie wzrośnie o 10%. Użytkownik twierdzi, że jego konto było zabezpieczone dwustopniową weryfikacją (2FA), a mimo to Microsoft uznał ruch na nim za niedozwolony i trwale zablokował do niego dostęp.



Po kontakcie ze wsparciem technicznym pracownik Microsoftu poradził mu po prostu kupić gry ponownie. Takie zbagatelizowanie sprawy nie spodobało się użytkownikowi a sąd jak widać podziela te odczucia.



Sprawa jest o tyle istotna, że chodzi nie o jedną grę czy konsolę, lecz o całe konto Microsoft, które może obejmować zakupy Xbox, licencje Windows, aplikacje ze sklepu, subskrypcję 365 i dane z OneDrive. Brazylijskie przepisy konsumenckie umożliwiły wniesienie sprawy bez adwokata i bez kosztów sądowych.

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