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|Poniedziałek 13 lipca 2026
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Microsoft musi zapłacić odszkodowanie za zawieszenie konta jednego z brazylijskich graczy
Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 05:53
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|Brazylijski gracz, występujący w sieci jako Ordo_Liberal, uzyskał nakaz sądowy zmuszający Microsoft do przywrócenia mu dostępu do zawieszonego przez samego giganta z Redmond konta i wszystkich cyfrowych gier jakie do tej pory na nim posiadał. Jak wynika ze zrzutu ekranu opublikowanego na Reddicie, sąd dał firmie 15 dni na wykonanie decyzji i wypłatę odszkodowania w wysokości 400 dolarów (R$2,000). Jeśli gigant nie zastosuje się do wyroku, to będzie musiał zapłacić grzywnę, a odszkodowanie wzrośnie o 10%. Użytkownik twierdzi, że jego konto było zabezpieczone dwustopniową weryfikacją (2FA), a mimo to Microsoft uznał ruch na nim za niedozwolony i trwale zablokował do niego dostęp.
Po kontakcie ze wsparciem technicznym pracownik Microsoftu poradził mu po prostu kupić gry ponownie. Takie zbagatelizowanie sprawy nie spodobało się użytkownikowi a sąd jak widać podziela te odczucia.
Sprawa jest o tyle istotna, że chodzi nie o jedną grę czy konsolę, lecz o całe konto Microsoft, które może obejmować zakupy Xbox, licencje Windows, aplikacje ze sklepu, subskrypcję 365 i dane z OneDrive. Brazylijskie przepisy konsumenckie umożliwiły wniesienie sprawy bez adwokata i bez kosztów sądowych.
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|D O D A J K O M E N T A R Z
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